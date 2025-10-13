بیست و هفتمین جشنواره خیران مدرسه ساز شهرستان ملایر به منظور تکریم خیران و ترویج فرهنگ خیرّی، همچنین جلب منابع و خیران جدید برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان همدان در این مراسم گفت: امسال تعهد خیران با افزایش دوبرابری از ۱۴۷ میلیارد تومان به بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

علی فراهانی با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی مجمع، تقویت مشارکت‌های مردمی در توسعه فضاهای آموزشی است که خوشبختانه در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است افزود: هم اکنون در استان همدان، ۲۶۴ مدرسه خیر ساز در قالب ۴۷۰ مدرسه با ۳۰۲ هزار متر مربع وجود دارد.

او تصریح کرد: در سال تحصیلی جدید ۴۴ طرح آموزشی تحویل آموزش و پرورش شد که ۳۴ طرح آن خیرساز بودند.

اکبر فراهانی مدیر آموزش و پرورش شهرستان ملایر هم گفت: از ۳۲۴ فضای آموزشی و مدرسه در این شهرستان، ۷۰ مدرسه وفضای آموزشی خیرساز است.