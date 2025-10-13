پخش زنده
امروز: -
سومین دوره پارا اُلمپیاد ورزشی جانبازان و توانیابان با حضور ورزشکاران رشتههای مختلف از سراسر شهر تبریز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این رویداد بزرگ ورزشی در ۲۸ رشته و با مشارکت گسترده ورزشکاران دارای معلولیت جسمی–حرکتی، نابینایان و کمبینایان، ناشنوایان و سایر گروههای توانیاب برگزار خواهد شد.
مراسم افتتاحیه فردا سهشنبه ۲۲ مهرماه ساعت ۹:۳۰ صبح در سالن ورزشی آفتاب پشت لاله پارک برگزار میشود. در سومین پارا المپیاد ورزشی تبریز، شرکتکنندگان هیات ورزشهای نابینایان و کم بینایان در رشتههایی، چون دوومیدانی، مچ اندازی، شطرنج، شنا، گلبال و طنابزنی به رقابت خواهند پرداخت.