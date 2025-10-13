تکمیل راه‌آهن رشت-آستارا و پل آقبند-کلاله در نشست مشترک وزیر راه و شهرسازی ایران، معاون نخست وزیر آذربایجان و معاون نخست وزیر فدراسیون روسیه مورد تاکید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در نشست سه‌جانبه ایران، آذربایجان و روسیه در باکو که امروز با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، شاهین مصطفی یف معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان و الکسی اورچوک معاون نخست وزیر فدراسیون روسیه برگزار شد، همکاری‌های حمل و نقل ترانزیتی و انرژی میان این سه کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان در این جلسه با اشاره به اهمیت کریدورهای بین‌المللی، خواستار انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری در زمینه حمل و نقل ترانزیتی میان سه دولت شد.

وی تکمیل راه‌آهن رشت-آستارا را یکی از پروژه‌های کلیدی این حوزه دانست و بر لزوم تکمیل هرچه سریع‌تر آن تأکید کرد.

همچنین، مصطفی یف با اشاره به افزایش جابه‌جایی‌ها از طریق کریدور شمال-جنوب، ساخت پل آقبند-کلاله تا پایان سال جاری را بسیار حائز اهمیت خواند.

معاون نخست وزیر فدراسیون روسیه نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت رفع موانع زیرساختی در توسعه حمل و نقل بین‌المللی میان سه کشور، خواستار توجه ویژه به پروژه‌های مشترک حمل و نقل شد.

وی همچنین بر لزوم ایجاد شرایط مساعد برای کامیونداران سه کشور در مرزهای مشترک تأکید کرده و گفت: امید داریم که با اتخاذ تصمیمات مناسب در این نشست، فضایی مناسب برای کامیونداران سه کشور ایجاد شود.

معاون نخست وزیر فدراسیون روسیه در ادامه افزود: همبستگی میان سه کشور می‌تواند تأثیر زیادی در افزایش ترانزیت کالا داشته باشد.

اورچوک همچنین به افزایش چشمگیر روابط تجاری و اقتصادی با آذربایجان در هفت ماه اخیر اشاره کرد و گفت: همکاری‌ها و اقدامات مشترک در زمینه حمل و نقل با ایران نیز روند رو به رشدی داشته است و این نشست سه‌جانبه، زمینه‌ساز تحکیم روابط اقتصادی و حمل و نقل ترانزیتی میان سه کشور خواهد بود که می‌تواند در آینده‌ای نزدیک، بر توسعه بیشتر این همکاری‌ها تأثیرات مثبتی بگذارد.

گفتنی است، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و آذربایجان بامداد دوشنبه ۲۱ مهرماه عازم باکو شد و در نشست سه جانبه جمهوری اسلامی ایران، جمهوری آذربایجان و فدراسیون روسیه شرکت کرد.

بازدید از کریدورهای مرزی ایران و آذربایجان و دیدارهای دوجانبه با مقامات کشورهای روسیه و آذربایجان از دیگر برنامه‌های سفر وزیر است.