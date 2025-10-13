هجوم ریز گردها به آسمان کردستان، قرارگیری شهرهای استان در وضعیت خطرناک و بسیار ناسالم

هجوم ریز گردها به آسمان کردستان، قرارگیری شهرهای استان در وضعیت خطرناک و بسیار ناسالم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: ورود توده‌های گردوغبار به آسمان استان، موجب کاهش کیفیت هوای در اکثر شهر‌های استان شده است.

حبیب زاده اظهار کرد: در حال حاضر کیفیت هوای شهر قروه در وضعیت خطرناک و شهر‌های بانه و سقز در وضعیت بسیار ناسالم است.

وی اضافه کرد: هوای شهر‌های سنندج و کامیاران نیز ناسالم برای گروه‌های حساس و مریوان نیز در وضعیت ناسالم برای عموم قرار دارد.

معاون محیط زیست استان به شهروندان توصیه کرد در صورت تداوم این شرایط مردم از تردد‌های غیرضروری در فضای عمومی خودداری کنند و در صورت خروج از منزل حتماً از ماسک‌های استاندارد استفاده کنند.