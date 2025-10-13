پخش زنده
کیفیت هوای شهرهای کردستان در وضعیت خطرناک و بسیار ناسالم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان گفت: ورود تودههای گردوغبار به آسمان استان، موجب کاهش کیفیت هوای در اکثر شهرهای استان شده است.
حبیب زاده اظهار کرد: در حال حاضر کیفیت هوای شهر قروه در وضعیت خطرناک و شهرهای بانه و سقز در وضعیت بسیار ناسالم است.
وی اضافه کرد: هوای شهرهای سنندج و کامیاران نیز ناسالم برای گروههای حساس و مریوان نیز در وضعیت ناسالم برای عموم قرار دارد.
معاون محیط زیست استان به شهروندان توصیه کرد در صورت تداوم این شرایط مردم از ترددهای غیرضروری در فضای عمومی خودداری کنند و در صورت خروج از منزل حتماً از ماسکهای استاندارد استفاده کنند.