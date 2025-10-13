به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، علی یزدی معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان قم با اشاره به اینکه طرح ترویج تغذیه سالم در مدارس در بیش از ۱۶۰۰ مدرسه اجرا می‌شود گفت هدف از برگزاری این طرح آشنایی دانش آموزان و والدین با تغذیه سالم و تأثیر آن در زندگی دانش آموزان است .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هم در حاشیه این مراسم با اشاره به اینکه تخم مرغ و شیر جزو کامل‌ترین مواد غذایی برای تغذیه هستند گفت: وضعیت تولید این دو ماده غذایی در استان قم مطلوب است .

سجاد چهرگانی افزود: استان قم با ظرفیت تولید ۴۰۰ تن تخم مرغ در روز، رتبه سوم کشور را داراست.

وی گفت: ۸۰ درصد تولید تخم مرغ استان به استان‌های اطراف و کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل قطر، عمان، بحرین، امارات، عراق و افغانستان صادر می‌شود.

چهرگانی افزود: در مورد شیر هم نیاز استان کاملاً تأمین است و بخش قابل توجهی از نیاز تهران هم در قم تولید می‌شود و کارخانجات فرآورده‌هایی مثل شیر خشک هم در استان قم فعالیت می کنند.