آیت الله فلاحتی گفت: مدیریت بهینه منابع انرژی و صرفهجویی ضرورت امروز جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ نماینده ولیفقیه در گیلان و امام جمعه رشت در دیدار با مدیرعامل و معاونان شرکت توزیع نیروی برق گیلان، بر اهمیت مدیریت صحیح منابع انرژی و لزوم صرفه جویی در مصرف برق و آب تأکید کرد و از تلاشهای شبانه روزی کارکنان این شرکت قدردانی کرد.
آیتالله رسول فلاحتی در این دیدار، تلاش نیروهای این شرکت را در تامین برق پایدار برای گیلان ارزشمند دانست و افزود: گیلان حدود ۲۳۸ هزار هکتار زمین کشاورزی دارد که برنج همچنان به روش غرقابی در آنها کشت میشود و این امر اهمیت مدیریت منابع آب و برق در استان را نشان میدهد.
امام جمعه رشت با اشاره به ضرورت مدیریت منابع انرژی، گفت: باید برای برق و ناترازی منابع فکری اساسی کرد و راهکارهای موثر برای صرفهجویی ارائه شود.
وی همچنین به موضوع آلایندگی ناشی از سوخت مازوت اشاره کرد و گفت: بحث آلایندگیها و مصرف سوخت مازوت در جامعه امروز مطرح است که این امر نشاندهنده ضرورت مدیریت بهتر انرژی و حرکت به سمت پاکیزگی محیط زیست است.
آیتالله فلاحتی، مقایسهای با شیوه مصرف انرژی در کشورهای دیگر داشت و افزود: در کشورهای پیشرفته اگر در منزل احساس سرما کنند، به جای بالا بردن شعله گاز، لباس گرم میپوشند و تلاش میکنند مصرف انرژی را کاهش دهند و این الگو باید در جامعه ما نهادینه شود.
وی در پایان بر اهمیت حمایت از اختراعات و ابتکارات جوانان در زمینه صرفه جویی انرژی تأکید کرد و گفت: جوانان خلاق کشور ما در حوزه فناوری و انرژی، فرصتهای بسیار خوبی برای کاهش مصرف و بهینه سازی منابع دارند که باید از آنها حمایت و بهرهبرداری شود.