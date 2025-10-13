پخش زنده
امروز: -
سومین جشنواره «یک فنجان سلامتی» با مشارکت ۷ هزار دانشآموز مازندرانی و با هدف ترویج فرهنگ تغذیه سالم در ساری به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سومین جشنواره «یک فنجان سلامتی» با مشارکت هفت هزار دانشآموز مازندرانی و با هدف ترویج فرهنگ تغذیه سالم در سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساری به کار خود پایان داد.
فاضلتبار ملکشار، رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حاشیه این مراسم گفت: سومین دوره این جشنواره با محوریت میانوعده سالم و با مشارکت گسترده دانشآموزان سراسر استان برگزار شد.
وی با اشاره به تعداد آثار ارسالشده افزود: بیش از هفت هزار اثر در قالب پوستر، فیلم و عکس از دانشآموزان مقطع دبستان به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که نشاندهنده توجه نسل جدید به تغذیه سالم و ارتقای سبک زندگی است.
رئیس گروه بهبود تغذیه جامعه استان مازندران با قدردانی از همکاری دستگاههای مرتبط گفت: از میان آثار ارسالشده، دویست نفر از برگزیدگان با اهدای جوایز ورزشی تقدیر شدند که این هدایا با حمایت خیرین سلامت تأمین شده است.
وی در پایان هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج فرهنگ تغذیه سالم در بین دانشآموزان و خانوادهها دانست و اظهار امیدواری کرد چنین برنامههایی بتواند گامی مؤثر در کاهش بیماریهای ناشی از تغذیه نادرست در آینده باشد.