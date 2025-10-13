پخش زنده
امروز: -
کتاب «غلاف آهنین» اثر عبدالصمد زراعتی جویباری، روایتی صمیمی از خاطرات دفاع مقدس، به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کتاب «غلاف آهنین» اثر عبدالصمد زراعتی جویباری در ۴۷۲ صفحه توسط مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید. این اثر، مجموعهای از خاطرات رزمندگان دفاع مقدس است که با نثری روان، تصویری زنده از روزهای پرالتهاب جنگ تحمیلی ارائه میدهد.
این کتاب، خواننده را به سفری در دل یکی از حساسترین مقاطع تاریخ ایران میبرد.
عبدالصمد زراعتی جویباری، رزمندهای از خطه مازندران، که از خلیجفارس تا مرز اشنویه در عملیاتهای مختلف جنگیده، در این اثر بخشی از خاطرات خود در زمستان ۱۳۶۵ را روایت میکند.
مؤلف در مقدمه کتاب نوشته است:
«این نوشته مرور دردمندانه از حوادث است؛ ازاینرو طی نگارش، به علت یادآوری خاطرات لطمههای روحی زیادی را تحمل کردم. با گذشت نزدیک ۴۰ سال از این از آن رویدادها، تاکنون کمتر شبی را با آشفتگیهای آن، پشت سر گذاشتم.»
«غلاف آهنین» با ۷۲ روایت و خاطره، لحظات حماسی و انسانی دفاع مقدس را به تصویر میکشد.
عناوینی، چون «به مصیبتهای یک نارنجک»، «رگبار به آفتابه»، «مصاف تن و تانک» و «قرعهکشی برای شهادت» بخشی از این روایتهای تأثیرگذار هستند.
صداقت بیریا، توجه به انسان، جزئیات زنده و درسهایی، چون مسئولیتپذیری، وحدت و مقاومت از ویژگیهای برجسته این کتاب است.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه این کتاب به وبسایت مؤسسه بوستان کتاب به نشانی www.bustaneketab.ir مراجعه کنند.