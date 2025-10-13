پخش زنده
داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی در فصل جاری مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی در فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ اعلام شد که به شرح زیر است:
سه شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴
شاهین خزر رودسر - ملوان بندرانزلی
داوران: ابراهیم حبیبیافتخار، ارش صفرپور، مرتضی حیدری و رسول مقیمی ناظر: رضا عبدی
هدف سمنان - پارس جنوبی بوشهر
داوران: جواد فلاحی، عسکری خسروی، علیرضا شکی، ارمین دیانتی ناظر: رضا ابراهیمی
فولاد هرمزگان - چادرملو اردکان
داوران: حسام عرب، ابراهیم کرد، رحمان افضلی و امیررضا طغرلی ناظر: فرشید حقیقت جو
گلساپوش یزد - شهرداری بندرعباس
داوران: محمدحسین مردانی، مهران خلیلی، مرتضی اکبری و حامد خالقی ناظر: محمد پناهی