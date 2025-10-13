به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ساحلی در فصل مسابقاتی ۱۴۰۴ اعلام شد که به شرح زیر است:

سه شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۴

شاهین خزر رودسر - ملوان بندرانزلی

داوران: ابراهیم حبیبیافتخار، ارش صفرپور، مرتضی حیدری و رسول مقیمی ناظر: رضا عبدی

هدف سمنان - پارس جنوبی بوشهر

داوران: جواد فلاحی، عسکری خسروی، علیرضا شکی، ارمین دیانتی ناظر: رضا ابراهیمی

فولاد هرمزگان - چادرملو اردکان

داوران: حسام عرب، ابراهیم کرد، رحمان افضلی و امیررضا طغرلی ناظر: فرشید حقیقت جو

گلساپوش یزد - شهرداری بندرعباس

داوران: محمدحسین مردانی، مهران خلیلی، مرتضی اکبری و حامد خالقی ناظر: محمد پناهی