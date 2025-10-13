پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی دورود گفت: در ششماهه اول امسال طرح یکپارچهسازی ۴۷۴ هکتار از اراضی روستای همیانه شهرستان به اجرا درآمد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،محسن اکبری امروز در حاشیه بازدید از دو طرح کارخانه آسفالت و سیلوی ذخیرهسازی گندم اظهار کرد: اجرای این دو طرح بزرگ که با واگذاری ۲۵ هزار متر مربع از اراضی ملی محقق شده، علاوه بر کمک به فعالیتهای عمرانی و افزایش ظرفیت ذخیرهسازی گندم در شهرستان، زمینه اشتغال مستقیم برای دهها نفر از نیروهای بومی را فراهم کرده است.
وی با اشاره به آمار واگذاری اراضی ملی در شهرستان دورود افزود: تاکنون بیش از ۷۸۵ هکتار از اراضی ملی شهرستان در قالب طرحهای مختلف به ۳۱۵ متقاضی واگذار شده که شامل ۲۵۰ هکتار برای طرحهای کشاورزی و درختکاری، بیش از ۵۲۰ هکتار برای طرحهای وابسته به کشاورزی و ۱۵ هکتار برای طرحهای غیرکشاورزی است.
مدیر جهاد کشاورزی دورود با اشاره به طرح غیر کشاورزی کارخانه آسفالت شرکت مهرابی خاطرنشان کرد: این طرح غیرکشاورزی سال ۱۳۹۱ در اراضی ملی روستای پهلوانکل و با مساحت ۱۰ هزار متر مربع تأسیس شد.پس از طی مراحل قانونی و انعقاد قرارداد در سال ۱۳۹۵، عملیات اجرایی آن با سرمایهگذاری اولیه ۸۵۰ میلیارد ریال آغاز و برای ۱۰ نفر اشتغالزایی مستقیم ایجاد کرد. این واحد هماکنون با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی، سالانه تولید ۷۰ هزار تن آسفالت را دارد.
اکبری گفت: کارخانه آرد و سیلوی ذخیرهسازی گندم طرح نیز سال ۱۳۹۳ در اراضی ملی روستای عزیزآباد و در مساحتی به وسعت ۲۰ هزار متر مربع راهاندازی شد.این پروژه هماکنون در فاز اول (سیلوی گندم) با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال فعالیت است.
وی بیان کرد: سرمایهگذاری ثابت در این طرح ۱۰ هزار و ۷۹۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده و در زمان بهرهبرداری کامل، ظرفیت ذخیره ۴۵ هزار تن آرد، ۷ هزار تن سبوس و ۳۰ هزار تن سیلوی غلات را خواهد داشت و برای ۴۵ نفر اشتغالزایی میکند.
مدیر جهاد کشاورزی دورود به اهمیت جلوگیری از خردشدن اراضی و اجرای طرح تجمیع اشاره کرد و گفت: سال ۱۴۰۳ موفق به یکپارچهسازی ۸۷۰ هکتار از اراضی روستای قاضیآباد شدیم و در ششماهه اول امسال نیز طرح یکپارچهسازی ۴۷۴ هکتار از اراضی روستای همیانه به اجرا درآمد.
اکبری گفت: برنامه داریم در نیمه دوم سال جاری، این طرح را در ۲۷۰ هکتار از اراضی روستای بنک نیز اجرایی کنیم.