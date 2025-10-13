به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بیت الله عبداللهی در جمع بازنشستگان کشوری شهرستان اهر گفت: در نتیجه پیگیری‌ها و سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به منطقه ۳۵۰ تن قیر برای شهر اهر و ۱۵۰ تن برای شهر هریس برای آسفالت‌ریزی معابر از اعتبارات بازآفرینی شهری اختصاص یافته است.

وی از رفع موانع تولید در معدن مس انجرد شهرستان اهر هم خبر داد و اظهار کرد: با رفع موانع تولید این معدن، در آینده نزدیک ۱۳۰۰ نفر جذب خواهند شد و از طرفی در معدن گاودل سرمایه‌گذار بخش خصوصی ۱۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری می‌کند.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان‌شرقی با گلایه از بی‌توجهی مسئولان به تامین تجهیزات درمانی بیمارستان باقرالعلوم(علیه السلام) اهر گفت: چند سالی است دستگاه سی‌تی‌اسکن این بیمارستان از کار افتاده است که طبق برآورد دانشگاه علوم پزشکی تبریز باید برای تعمیر آن هفت میلیارد تومان هزینه شود لذا تصمیم بر این شد تا سی‌تی‌اسکن جدید تأمین شود و برای این دستگاه بیش از ۱۴ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یابد تا اهری‌ها برای انجام سی‌تی‌اسکن به مرکز استان مراجعه نکنند اما مسئولان مربوطه این موضوع را پیگیری نکرده اند.