رقابت هزار و ۲۵۰ اثر در نخستین جشنواره مطبوعات و رسانه‌های هگمتانه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدمحمدرضا جوادی افزود: در این جشنواره در مجموع ۱۲۵۰ اثر از ۳۰۷ شرکت‌کننده از استان‌های آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان دریافت شده است.

او تصریح کرد: بیشترین تعداد شرکت‌کنندگان مربوط به استان همدان با ۱۱۹ نفر است و پس از آن استان‌های ایلام با ۵۱ نفر، لرستان ۴۵ نفر، کردستان ۳۶ نفر، کرمانشاه ۲۹ نفر و آذربایجان غربی ۲۷ نفر قرار دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: فرآیند داوری آثار با حضور پنج نفر از اساتید برجسته علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری کشور که از سوی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شده‌اند، آغاز شده است.

سیدمحمدرضا جوادی با بیان اینکه این رویداد، فرصتی برای تبادل تجربه میان اصحاب رسانه غرب کشور است، افزود: در کنار داوری آثار، نمایشگاه مطبوعات با حضور استان‌های شرکت‌کننده و کارگاه‌های آموزشی با حضور اساتید برجسته کشوری نیز برگزار خواهد شد.