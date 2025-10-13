پخش زنده
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: فرآیند داوری نخستین جشنواره مطبوعات و رسانههای هگمتانه با مشارکت گسترده ۶ استان غربی کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سیدمحمدرضا جوادی افزود: در این جشنواره در مجموع ۱۲۵۰ اثر از ۳۰۷ شرکتکننده از استانهای آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان و همدان دریافت شده است.
او تصریح کرد: بیشترین تعداد شرکتکنندگان مربوط به استان همدان با ۱۱۹ نفر است و پس از آن استانهای ایلام با ۵۱ نفر، لرستان ۴۵ نفر، کردستان ۳۶ نفر، کرمانشاه ۲۹ نفر و آذربایجان غربی ۲۷ نفر قرار دارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: فرآیند داوری آثار با حضور پنج نفر از اساتید برجسته علوم ارتباطات و روزنامهنگاری کشور که از سوی مرکز مطالعات و برنامهریزی رسانههای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب شدهاند، آغاز شده است.
سیدمحمدرضا جوادی با بیان اینکه این رویداد، فرصتی برای تبادل تجربه میان اصحاب رسانه غرب کشور است، افزود: در کنار داوری آثار، نمایشگاه مطبوعات با حضور استانهای شرکتکننده و کارگاههای آموزشی با حضور اساتید برجسته کشوری نیز برگزار خواهد شد.