وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز پس از ورود به آنکارا پایتخت ترکیه گفت: روابط ایران و ترکیه روابط قدیمی، کهن و تاریخی است و میبایست موضوعات فرهنگی در اولویت روابط دو کشور قرار گیرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، سید عباس صالحی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت: در شرایط معاصر هم روابط خوب اقتصادی، سیاسی داشتیم و داریم، اما یکی از بنیادیترین ارتباطاتمان در حوزه فرهنگی بوده، سال ۲۰۲۵ به عنوان سال فرهنگی دو کشور مطرح بوده و دو کشور در این زمینه توافق داشتند، البته به علت اتفاقاتی که در ایران و منطقه داشتیم، برنامهها کمی با تاخیر آغاز شده و ما به مناسبت فرخنده روز حافظ، برنامهای در ترکیه داریم و گفتوگوهایی راجع به حافظ و گروهی از موسیقی و ارکستر ایران حضور پیدا کردهاند، و ملاقاتهایی با عزیزان ترکیه در این برنامه خواهیم داشت.
صالحی تصریح کرد: سال فرهنگی دو کشور با این برنامه جهشی خواهد یافت، با دوستان ترکیه در باره تاخیر برنامه به دلیل مشکلات منطقه صحبت کردیم که بتوانیم در باقیمانده سال برنامههای مشترک متعددی را با هم داشته باشیم و تا پایان سال ۱۴۰۴ ادامه دهیم.
وی گفت: علاوه بر این برنامه دیداری با مقامات و شخصیتهای فرهنگی ترکیه، بازدید و گفتوگو با نهادهای ایرانی که در حوزه فرهنگ در ترکیه کار میکنند، دیداری با ایران شناسان و فعالان حوزه زبان فارسی و ایران شناسی خواهیم داشت.
صالحی افزود: امیدواریم در این سفر دو روزه هم سال فرهنگی ایران و ترکیه شتاب بیشتری پیدا کند و هم مبنایی برای تقویت همکاری فرهنگی دو کشور شود، زیرا ما زمینههای همکاری فرهنگی متعددی داریم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: همانگونه که میدانیم و میدانید، ادبیات ایران در ترکیه جایگاه ویژهای داشته و در حوزه هنر نیز ما با ترکیه مشترکات فراوانی داریم، همچنین حضور ایرانیان در ترکیه چه به شکل مسافرتی و چه به صورت اقامتی قابل توجه است، فرصتهای فراوانی در حوزه فرهنگ و گردشگری و روابط دو کشور است.
صالحی افزود: اینگونه به نظر میرسد که اساس و پایه روابط و همکاری دو کشور را باید از منظر فرهنگی ارزیابی کرد، هر چند روابط سیاسی و اقتصادی خوبی داشته و خواهیم داشت، این روابط بر همکاریهای حسنه فرهنگی اجتماعی دو ملت مبتنی بوده و هر قدر بتوانیم بر عمق و گستره این روابط بیافزاییم، این موضوع میتواند کمک بسزایی به دولت چهاردم در جهت تقویت روابط و همکاریها با همسایگان نماید، شایان ذکر است که همسایگان صرفا همسایه مان نبوده بلکه ما یک خانوادهایم.
وی با اشاره به دیدار با وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه گفت در این دیدار ضمن مرور برنامههای توافق شده و دور انداز روابط فرهنگی دو کشور در خصوص نهادینه کردن برخی نهادها و اضافه کردن کمیته چهاردهم به کمیته سیزده گانه در باره حوزه روابط فرهنگی دو کشور بحث، گفتوگو و تبادل نظر خواهیم کرد.
صالحی همچنین با اشاره به سفر آینده رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ایران گفت امیدواریم به مناسبت این سفر برنامههایی مناسب سال فرهنگی دو کشور و تقویت همکاریهای فرهنگی موجود امتزاجی صورت گیرد.
سید عباس صالحی در سفر دو روزه خود به ترکیه علاوه بر شرکت در مراسم مربوط به سال فرهنگی ایران و ترکیه ضمن بازدید از کتابخانه ملی ترکیه و دیدار با جمعیت نخبگان حوزه ادب و هنر این کشور با وزیر فرهنگ ترکیه نیز دیدار خواهد داشت.