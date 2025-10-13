پخش زنده
۷۵ دستگاه ماینر غیرمجاز که برای استخراج ارز دیجیتال استفاده میشد، در عملیات پلیس امنیت اقتصادی تنکابن کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان تنکابن از کشف ۷۵ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۴۵ میلیارد ریال در عملیاتی توسط پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان خبر داد.
سرهنگ بهادر دیلمی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان پس از اطلاع از وجود تعداد زیادی ماینر غیرمجاز در شهرستان، رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی با اشاره به جزئیات عملیات افزود: ماموران با انجام کارهای اطلاعاتی موفق به شناسایی محل نگهداری ماینرها شده و پس از هماهنگی با مقام قضایی، بازرسیهای لازم را به عمل آوردند.
فرمانده انتظامی تنکابن در ادامه خاطرنشان کرد: در جریان بازرسیهای انجام گرفته، ۷۵ ماینر غیرمجاز که طبق نظر کارشناسان ارزش آنها به ۴۵ میلیارد ریال میرسید، کشف شد.
این عملیات در راستای مقابله با فعالیتهای غیرقانونی در حوزه ارزهای دیجیتال و بر اساس سیاستهای کلان نظام برای مبارزه با قاچاق و فعالیتهای اقتصادی غیرمجاز انجام شده است.
استخراج غیرمجاز ارزهای دیجیتال علاوه بر آثار مخرب اقتصادی، موجب ایجاد خسارت به شبکه برق و مصرف بیرویه انرژی میشود.