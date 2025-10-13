محمد فتاحی، مدیر کل دامپزشکی استان، با تشریح کارنامه صادرات محصولات دامی در شش ماهه نخست امسال، از رشد قابل توجه صادرات در این بخش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ محمد فتاحی، مدیر کل دامپزشکی استان گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، مجموعاً هزار و ۲۶۹ تن محصولات لبنی تحت نظارت بهداشتی کامل اداره کل دامپزشکی استان، به کشور‌های مقصد صادر شده است.

رشد ۱۹ درصدی خوراک آبزیان

فتاحی افزود: «علاوه بر محصولات لبنی، در این مدت هزار و ۹۵۴ تن خوراک آماده آبزیان نیز به خارج از کشور صادرات شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشدی معادل ۱۹ درصد را نشان می‌دهد.»

مدیر کل دامپزشکی استان همچنین به آمار صادرات سایر فرآورده‌های دامی و طیور اشاره کرد و توضیح داد: «همچنین در این دوره، ۳۶۶ تن آلایش مرغی و ۷۲ تن مرغ منجمد از استان صادر شده است.»

رکوردشکنی تخم مرغ با افزایش ۱۵۰ درصدی

وی با تاکید بر افزایش بی‌سابقه در بخش تخم مرغ خوراکی گفت: «صادرات هزار و ۲۱۷ تن تخم مرغ خوراکی در نیمه اول امسال، افزایش خیره‌کننده ۱۵۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است. همچنین ۱۳۵ هزار قطعه ماهی زینتی نیز صادر شده است.»

فتاحی در پایان، کشور‌های تاجیکستان، گرجستان، افغانستان، عراق و کشور‌های حاشیه خلیج فارس را از جمله مقاصد اصلی صادرات محصولات دامی و پروتئینی استان برشمرد.