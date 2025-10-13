به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال پسران قهرمانی جهان ۱۵ تا ۱۹ مهر در دوحه قطر برگزار شد.

بازدرهوا با قضاوت ۲۲ بازی در مدت پنج روز یکی از پرکارترین داوران این دوره از مسابقات بود که در ۱۱ بازی به‌عنوان داور اول و در ۱۱ مسابقه به‌عنوان داور دوم قضاوت کرد.

قضاوت بازی‌های مهم بین تیم‌های آلمان و برزیل و بلژیک و مکزیک در مرحله یک هشتم نهایی، بین تیم‌های بلژیک و ایتالیا در مرحله یک چهارم نهایی و همچنین دیدار بسیار حساس و نزدیک بین آمریکا و هلند در مرحله نیمه نهایی، از جمله قضاوت‌های بازدرهوا در دوحه بود.

وانا سارب از رومانی، سرپرست داوران و کریس لیو از چین، سرپرست فنی این دوره از مسابقات بودند و ۱۶ داور بین المللی از کشور‌های قطر، امارات، ایران، مصر، تونس، اسکاتلند، ایتالیا، رومانی، یونان، اوکراین، ترکیه، بلغارستان، لهستان، پرتغال، نروژ و فرانسه حضور داشتند.

همچنین یوو کائو دبیر دپارتمان ساحلی فدراسیون جهانی مهمان ویژه اختتامیه این مسابقات بود. تیم نروژ در بخش مردان و تیم آمریکا در بخش زنان توانستند مقام‌های قهرمانی مسابقات والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال جهان را کسب کنند.

این داور بین المللی آسیایی ایران پیش از این در ۳ رویداد قهرمانی آسیا در سال‌های ۲۰۲۲ بندرعباس، ۲۰۲۳ چین و ۲۰۲۴ فیلیپین و همچنین چندین تور آزاد آسیایی و جهانی به‌عنوان داور حضور داشت.