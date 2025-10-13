پخش زنده
امروز: -
سخنگوی صنعت آب، آخرین وضعیت حقابه ایران در «هیرمند» و «ارس» را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «عیسی بزرگزاده» گفت: متأسفانه در چند دهه گذشته، بهرغم اینکه همسایه شرقی در ادبیات؛ خود را متعهد به معاهده سال ۱۳۵۱ میداند، اما خیلی به آن توجه نکرده است و در سالهای اخیر، این عدم انطباق معاهده با اتفاقات واقعی بیشتر شده است.
وی با بیان اینکه متأسفانه در هیرمند، بند کمالخان اشکال مهم فنی دارد، افزود: سرریزی در جناح چپ آن تعبیه شده، سرریز آزاد و کناری که آب را به طرف گودال گودزره منتقل میکند و رهاسازی آب به طرف ایران فقط از دریچهها و به صورت کنترل شده است. ایران بارها اعتراضات خود را در کانالهای رسمی و در نشست کمیساران مطرح کرده است. فقط هم اعتراض نبوده، پیشنهادهای عملی برای اصلاح دادهایم.
مدیرکل دفتر برنامهریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران بیان کرد: ما معتقدیم باید سرریزهای اصلی روی بند کمالخان به گونهای اصلاح شود که مسیر سیل و سرریز به طرف مسیری که در گذشته بوده بازگردد و به طرف مقابل هم اعلام کردیم که ایران آمادگی ارائه کمکهای فنی و اصلاح بند را دارد و در چارچوب سبد منافع مشترک توقع داریم این مهم مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: در مورد هریرود هم، هرگونه توسعه در بالادست باید با در نظر گرفتن توسعههای پیشین در پاییندست باشد و در این زمینه مشهد و هرات گامهای مهم خواهرخواندگی برداشتند.
سخنگوی صنعت آب گفت: در مورد ارس هم ما بارها به هر دو همسایه، هم به کشور ارمنستان و هم به کشور ترکیه در جلسات مختلف اعلام کردیم که سیستمهای بهرهبرداری و مصرف آب باید به گونهای باشد که منافع مردم ما در سه استان آذربایجان شرقی، غربی و اردبیل حفظ شود و توسعههای گذشته آسیب نبیند.