\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u060c \u062f\u0631 \u062f\u0648\u0633\u0627\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f2\u06f5\u06f0 \u0641\u0639\u0627\u0644 \u0631\u0633\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u062f\u0631 \u0633\u0631\u0632\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0634\u063a\u0627\u0644\u06cc \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0634\u062f\u0647\u200c\u0627\u0646\u062f.\n