معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور: باید با اقدامات پیشگیرانه و ایجاد زیرساخت‌های لازم، شرایطی فراهم شود تا در مواقع ضروری پاسخگو باشیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، نشست شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با موضوع ضرورت اجرایی شده پدافند غیرعامل در حوزه‌های اقتصادی استان به ویژه شبکه بانکی با حضور معاون زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور بررسی شد.

هدف از برگزاری این نشست تاکید بر حوزه‌های حساسی مانند بانکداری و مالیاتی، کاهش خسارت‌ها و حفظ امنیت اقتصادی کشور در شرایط اضطراری و بررسی و اجرایی سازی اقدامات پدافند غیرعامل در مواقع اضطراری، حوادث غیرمترقبه و بحران، به ویژه در شرایط جنگ اعلام شد.

معاون زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور در این نشست بر ضرورت توجه به پدافند غیرعامل در بخش‌های اقتصادی به ویژه حوزه‌های بانکی و مالیاتی تأکید کرد.

علی طزری با اشاره به لزوم پیشگیری قبل از وقوع بحران، خاطرنشان کرد: نباید همه چیز را در مواقع بحران لمس کنیم، بلکه باید با اقدامات پیشگیرانه و ایجاد زیرساخت‌های لازم، شرایطی فراهم شود تا در مواقع ضروری پاسخگو باشیم.

وی افزود: تصمیمات اتخاذشده در جلسات پدافند غیرعامل باید کارکردی، منطبق بر شرایط و نیاز‌های زمان خود بوده و هر حوزه به شناسایی مناطق آسیب پذیر خود بپردازد.

طزری با تاکید ویژه بر صیانت از شبکه بانکی در مواقع بحران، اظهار داشت: وجود امکانات، نیاز‌ها و اقدامات پیشگیرانه در بخش‌های اقتصادی، اقدامی ضروری است. این امر نشان دهنده نقش حیاتی پدافند غیرعامل در حفظ ثبات مالی، گردش نقدینگی و ارائه خدمات بانکی و مالیاتی در شرایط بحرانی است.