به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت کشور در دیدار با استاندار اصفهان گفت: آماده ایجاد یک مرکز داده بزرگ و برنامه‌های مشترک برای توسعه مراکز داده و تحول دیجیتال در اصفهان با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هستیم، زیرا اصفهان به عنوان یکی از هدایتگر‌های (پایلوت) این طرح ملی در نظر گرفته شده است.

بهزاد اکبری با اشاره به قابلیت‌های منحصر‌به‌فرد استان اصفهان در تجمع صنایع و زیرساخت‌های ارتباطی افزود: این مرکز داده می‌تواند به قطب تغذیه کل کشور تبدیل شود و در مواقع ضروری، بار ترافیک پایتخت را هم پشتیبانی کند.

وی ادامه داد: سیاست جدید، استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است تا گرداننده و کاربرنه فقط مجری، بلکه بسترساز باشد.

استاندار اصفهان هم با اشاره به ظرفیت‌های استان، بر لزوم حرکت جهشی در حوزه‌های نوینی مانند انرژی خورشیدی و هوش مصنوعی گفت: خواستار سرمایه‌گذاری جدی بخش خصوصی در توسعه شبکه‌های فیبر نوری در اصفهان هستیم.

مهدی جمالی‌نژاد افزود: استان اصفهان با برخورداری از مزیت‌های اقلیمی و زیرساختی، ظرفیت پیشتازی در حوزه انرژی‌های پاک، به ویژه انرژی خورشیدی در کشور را دارد.

وی به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی پیشنهاد کرد، اصفهان را به عنوان بستر اصلی سرمایه‌گذاری در حوزه‌های انرژی و فناوری ببینند.

در این دیدار همچنین بر لزوم رفع موانع زیرساختی از جمله تأمین برق مورد نیاز برای راه‌اندازی مراکز داده‌های کلان‌مقیاس تأکید و پیشنهاد شد با امضای تفاهم‌نامه‌ای با شرکت‌های بزرگ صنعتی، زمینه تأمین پایدار برق و سایر نیاز‌ها فراهم شود.