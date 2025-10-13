پخش زنده
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین خبری روزنامههای افغانستان
مهمترین عناوین خبری روزنامههای امروز افغانستان به شرح زیر است:
روزنامه دولتی «انیس»:
- امارت اسلامی افغانستان: حلقات خاص در ارتش پاکستان علیه افغانستان دست به تبلیغات منفی زده است.
- مولوی «ذبیح الله مجاهد»: افغانستان، هیچ تجاوزی را بی پاسخ نمیگذارد.
- افزایش انتقال کالا از طریق خطوط آهن.
- تکمیل ساخت یازده باب مدرسه در استان هلمند.
- هشدار حماس: دست از سلاح مقاومت بر نمیداریم.
روزنامه دولتی «هیواد»:
- رئیس جمعیت علمای هند: روابط افغانستان و هند بهبود مییابد.
- در چهار سال حکومت امارت اسلامی افغانستان، ورزشکاران افغان دویست و بیست و نه مدال به دست آوردند.
- نیروهای افغان در جریان عملیات تلافی جویانه، تلفات سنگینی به طرف مقابل وارد کردند.
- مولوی امیرخان متقی: پاکستان باید مشکلات خود را حل کند.
- ذبیح الله مجاهد: وزارت دفاع افغانستان گامهای موثری را برای تقویت امنیت مرزی برداشته است.
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:
- وزارت خارجه پاکستان در واکنش به حملات طالبان: امیدواریم روزی مردم افغانستان آزاد شوند.
- وزیر کشور آلمان: برای اخراج مهاجران مجرم افغان، هر کاری لازم باشد انجام میدهیم.
- وزیر خارجه طالبان به درخواست هند نشست خبری با حضور خبرنگاران زن برگزار کرد.
- روز جهانی دختر، انگلستان از دختران افغان اعلام حمایت کرد.
- طالبان، کشته شدن نه نیروی خود را در درگیری با مرزبانان پاکستانی تایید کرد.
وبسایت روزنامه «هشت صبح»:
- شرکت هواپیمایی اتحاد، پروازهای خود را به کابل از سر میگیرد.
- ترامپ: در جنگها مهارت دارم و از جنگ افغانستان و پاکستان آگاه هستم.
- پاکستان: خسارات سنگینی به زیرساختهای طالبان وارد کردیم.
- وزارت خارجه پاکستان: طالبان نمیتواند با انکار تروریسم فرامرزی، تعهد به ثبات منطقهای را نادیده بگیرد.
- تنش مرزی طالبان و پاکستان، بندر «غلام خان» در استان خوست نیز بسته شد.
مهمترین عناوین روزنامههای روسیه
مهمترین عناوین روزنامههای امروز روسیه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
«راسیسکایا گازیتا»
⁃ ترامپ احتمال ارسال موشکهای Tomahawk به کییف را بدون حلوفصل درگیری منتفی ندانست
⁃ شهردار اودسا از تلاشها برای سلب تابعیت او از اوکراین خبر داد
⁃ در طول شب گذشته، ۱۰۳ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق روسیه سرنگون شدند
«ار-ب-کا»
⁃ معاون پیشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین: کارایی سامانه پدافند هوایی پاتریوت آمریکایی در اوکراین از ۴۲٪ به ۶٪ کاهش یافته است
⁃ ترامپ: بدون حمله آمریکا به ایران، بر سر توافق صلح غزه «ابر تیرهای» باقی میماند
⁃ ایران بطور رسمی همکاری خود با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را تعلیق کرد
«کامرسانت»
⁃ حماس نخستین گروه از گروگانهای اسرائیلی را به صلیب سرخ تحویل داد
⁃ حماس فهرست گروگانهایی را که به اسرائیل تحویل خواهد داد منتشر کرد
⁃ ترامپ گفت چگونه «ابر تیره» بر سر توافق غزه را از میان برد
«ایزوستیا»
⁃ کشتیهای ناوگان اقیانوس آرام نیروی دریایی روسیه وارد بندر دانانگ ویتنام شدند
⁃ ترامپ معتقد است که میتواند پیش از ارسال موشکهای تامهاوک به کییف با روسیه گفتوگو کند
⁃ هیچ مقام اسرائیلی در «نشست صلح» شرکت نخواهد کرد – مقامات اسرائیل
«نیزاویسیمایا گازیتا»
⁃ ناتو از شناسایی «زیردریایی روسی» در سواحل فرانسه خبر داد
⁃ والاستریت ژورنال گزارش داد که ترامپ چگونه زندگی ۳۷ فرد عفوشده توسط بایدن را به جهنم تبدیل کرد
⁃ پس از حمله پهپادی به پایگاه نفتی در فئودوسیا، آتشسوزی رخ داد
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
مهمترین عناوین روزنامههای امروز ترکیه به شرح زیر است:
حریت
گام مهم برای تولید مغز الکترونیک گنبد فولادی
اردوغان: اسراییل بار دیگر خلف وعده نکند
اردوغان به مصر میرود
حماس در غزه خودنمایی کرد
سفر هیآت سوریه به آنکارا
صباح
اردوغان: اسراییل باید پشت امضای خود بماند
غزه دوباره زنده میشود
فیدان: امنیت ترکیه از سوریه شروع میشود
کاروان کمکهای انسان دوستانه ترکیه به غزه رسید
سوزجو
تحقیقات برای کنسرت ۱۵۴ میلیون لیری شهرداری آنکارا؛ عدم تحقیقات برای فساد مالی دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون لیری شهردار سابق آنکارا
اوزگور اوزل در قلب اروپا اردوغان را به چالش کشید
اومیت اوزداغ: حکومت در شرف تسلیم شدن به اوجالان است
نفس
پیروزی ۶ بر ۱ تیم ملی فوتبال ترکیه مقابل بلغارستان
سومین فرودگاه روی دریا در طرابوزان ساخته میشود
امروز در تمام مدارس تمرین مقابله با آفات طبیعی اجرا میشود
جمهوریت
اوزگور اوزل: با اقتدار شدن ما؛ درهای اروپا بسوی ترکیه باز میشود
آینده غزه در حال شکل گرفتن است
واکنشهای نهادهای مدنی به خشکی دریاچه نمک قونیه
تورک گون
ساخت خانقاه برای علویها توسط حزب ملی گرا نماد اتحاد و برابری است
با آتش بس غزه؛ همه چیز تمام نشده است
معاون رییس جمهور: برای آزادی قبرس شمالی هرچه در توان داریم بکار میگیریم
اردوغان: اسراییل باید به جنایات غزه پاسخ دهد
اردوغان برای نشست غزه به مصر میرود
ترکیه
اردوغان: آزمون غزه تازه دارد شروع میشود
نتایج یک تحقیقات: استانبول؛ آدانا و مرسین تا ۵ سال آینده آب آشامیدنی نخواهند داشت
نشست مهم غزه در مصر؛ اردوغان هم میرود
تانک بومی آلتای تا ۲ هفته دیگر به ارتش تحویل داده میشود
ینی شفق
اسراییل تنها مانع صلح است
اردوغان: نباید اجازه داده شود نتانیاهو خلف وعده کند
برای حفظ آتش بس در غزه؛ ناتوی اسلامی بازدارنده خواهد بود
کمکهای انساندوستانه به غزه رسید
قرار
۲۰ امضا برای صلح غزه/ اردوغان به مصر میرود
ترامپ و سیسی نشست غزه را ریاست میکنند
اردوغان: اسراییل باید به توافق آتش بس پایبند باشد
سال ۲۰۰۹؛ ۲۰۰ لیر ۵ گرم طلا میخرید؛ الان دو کیلو میوه و یک بسته جعفری
بالا گرفتن تنش مرزی میان افغانستان و پاکستان
آکشام
ترکیه با ۴۹۳ دقیقه صحبت موبایلی در ماه در اروپا اول شد
اردوغان: اسراییل باید به توافق آتش بس پایبند باشد
روز تاریخی در مصر/ ۲۰ امضا برای صلح در غزه
گروگانهای غزه امروز تحویل داده میشوند
عناوین مهم روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
عناوین مهم روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان یکشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
«رادیو پاکستان»
- نخست وزیر پاکستان برای شرکت در نشست صلح شرم الشیخ به مصر سفر کرد
- اسحاق دار: پاسخهای دفاعی پاکستان متوجه غیرنظامیان افغان نبوده است
- وزارت خارجه پاکستان: تجاوز طالبان را پاسخ دادیم ولی صلح با افغانستان را اولویت میدانیم
- شیخ دکتر محمد العیسی دبیرکل اتحادیه جهانی مسلمانان در سفری شش روزه وارد اسلام آباد شد
«داون»
- حماس ۷ گروگان اسرائیلی را تحویل صلیب سرخ داد
- انتخاب سروزیر جدید ایالت خیبرپختونخوا پاکستان امروز انجام میشود
- وزیر دفاع پاکستان: زمان آن رسیده پناهجویان افغان پس از ۵۰ سال زندگی در پاکستان به کشور خود بازگردند
- ارتش پاکستان: در درگیرهای مرزی با افغانستان در مجموع ۲۰۰ جنگجوی طالبان و تروریست را به هلاکت رساندیم
«دیلی جنگ»
- پس از چهار روز تعطیلی مدارس و مراکز آموزشی در شهر راولپندی بازگشایی شد
- وزیر دارایی پاکستان در یک سفر رسمی عازم واشنگتن شد
- رئیس حزب جماعت اسلامی: عدم به رسمیت شناختن اسرائیل موضع مشترک تمام مردم پاکستان است
- در اولین روز آوار برداری از غزه، جسد ۱۲۴ شهید کشف شد
عناوین مهم رسانههای هند
روزنامه تایمزآو ایندیا:
-نخست وزیر مودی پیش از جشن دیوالی، طرحهای کشاورزی ۳۵۰۰۰ کروری را برای تقویت کشاورزان راهاندازی کرد
-متقی وزیر خارجه طالبان سفر تاج محل را لغو کرد، بدون هیچ دلیلی
-چهار پسرعمو در اثر برخورد خودرو با غلتک پارک شده در هاریانا جان باختند
-سقوط هواپیما در تگزاس: آتشسوزی گسترده در پی برخورد چندین کامیون در نزدیکی فورت ورث؛ ۲ کشته
-پیش از حکم دیوان عالی، دهلی بر سر کراکرهای سبز دچار اختلاف نظر شد
-آشفتگی سیاسی فرانسه: سباستین لکورنو، نخست وزیر، کابینه جدید را معرفی کرد
-دونالد ترامپ عازم خاورمیانه شد
-خشم پاکستان از حمایت طالبان از حاکمیت هند بر جامو و کشمیر
-دعوت از نخست وزیر مودی برای شرکت در اجلاس غزه، حضور وزیر دفاع
-جام جهانی زنان: هند در مقابل استرالیا تاریخ را از نو نوشت - همه رکوردها شکسته شد
-طارق رحمان کیست و آیا او نخست وزیر بعدی بنگلادش خواهد بود؟ رحمان ۵۸ ساله، پسر خالده ضیا، نخستوزیر سابق، عملاً رهبر حزب ملیگرای بنگلادش است. او قرار است پس از تقریباً دو دهه تبعید خودخواسته در لندن، به کشورش بازگردد.
-سقوط فناوری: تعرفههای ترامپ علیه چین باعث ضرر ۷۷۰ میلیارد دلاری آمازون، انویدیا و تسلا شد
-یونس: در صورت انتخاب، هند همچنان میزبان حسینه خواهد بود. ادعا میشود «برخی نیروهای خارجی» میخواهند نخستوزیر سابق بنگلادش به کشورش بازگردد
-اولتیماتوم تاماهاوک: هشدار ترامپ به مسکو؛ به پوتین گفته شد که به جنگ پایان دهد. ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به روسیه هشدار داده است که اگر جنگ حل و فصل نشود، ممکن است موشکهای دوربرد تاماهاک را به اوکراین تحویل دهد، اقدامی که میتواند فشار بر مسکو را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. ترامپ این احتمال را پس از یک تماس "سازنده" با زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، که به دنبال افزایش قابلیتهای دوربرد بود، مطرح کرد. این تشدید احتمالی تنش پس از حملات روسیه به شبکه برق اوکراین رخ داده است.
شبکه خبری ایندیا تودی
-جنگ غزه تمام شد: ترامپ در بحبوحه آمادهسازیها برای بازگشت گروگانها به اسرائیل میرود. دونالد ترامپ گفت که ممکن است برخی از گروگانها زودتر از موعد آزاد شوند و اعلام کرد که به زودی یک «هیئت صلح» برای نظارت بر بازسازی غزه تشکیل خواهد شد و این منطقه محصور را به عنوان یک «محل تخریب» توصیف کرد.
-دونالد ترامپ و فتاح السیسی به طور مشترک ریاست اجلاس صلح مصر را بر عهده خواهند داشت
-نتانیاهو مدعی پیروزی شد و هشدار داد که عملیات نظامی هنوز تمام نشده است
-هزاران فلسطینی در بحبوحه امیدها برای صلح پایدار به شمال غزه بازگشتند
-من در حل جنگها مهارت دارم: ترامپ که جایزه نوبل را دریافت نکرد، اکنون به درگیری افغانستان و پاکستان چشم دوخته است. دونالد ترامپ ادعاهای مربوط به تلاش برای دریافت جایزه نوبل را رد کرد و بار دیگر مدعی شد که از طریق اعمال تعرفهها، مانع از جنگ بین هند و پاکستان شده است. او برای جشن گرفتن آتشبس و توافق گروگانگیری با میانجیگری آمریکا، عازم اسرائیل و مصر شد.
-راهول گاندی در پرو: امتیاز تحصیل برای عدهای معدود، حمله به تفکر آزاد در هند. راهول گاندی در جریان یک گفتوگو، به چالشهای پیش روی آموزش، شمول اجتماعی و تفکر مستقل در هند اشاره کرد
-بیاعتنایی عمدی نبود: وزیر طالبان در دیدار مطبوعاتی با روزنامهنگاران زن، دوباره ملاقات کرد-امیرخان متقی، وزیر امور خارجه افغانستان که به دهلی نو سفر کرده است، پس از مواجهه با انتقادات شدید به دلیل حذف خبرنگاران زن از یک نشست مطبوعاتی در روز جمعه، روز یکشنبه کنفرانس مطبوعاتی "فراگیر" دیگری را برگزار کرد و توضیحاتی در مورد حذف قبلی ارائه داد
-پاکستان در حملات طالبان به ستوه آمده، ۵۸ سرباز خود را از دست داده، اما بر طبل «پیروزی» میکوبد
روزنامه هندوستان تایمز:
-آخرین اخبار آتشبس غزه: ترامپ احتمالاً در سفر به اسرائیل با گروگانهای تازه آزاد شده دیدار خواهد کرد
-احتمالاً بلوک اپوزیسیون این هفته طرح تقسیم کرسی و بیانیه انتخاباتی بیهار را اعلام خواهد کرد
-وزیر امور خارجه کانادا در حالی وارد هند میشود که هر دو کشور به دنبال از سرگیری روابط هستند. سفر آنیتا آناند به هند پس از آن صورت میگیرد که مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، و مودی، نخستوزیر هند، در حاشیه اجلاس رهبران گروه هفت در کاناناسکیس کانادا در ژوئن امسال، دیداری دوجانبه برگزار کردند.
-کنتورهای آب «هوشمند» جدید، نشتیها را تشخیص داده و مصرف را به صورت دیجیتالی پیگیری میکنند
-دولت آسام برنامه آموزش زبان خارجی برای جوانان را آغاز کرد
عناوین اصلی روزنامههای انگلیس
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، عناوین اصلی روزنامههای انگلیس در روز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ به این شرح است:
دیلی میرور:
آزادسازی ۲۰ گروگان زنده توسط حماس در مرکز توجه بیشتر روزنامهها قرار دارد. اسرائیل و غزه «در آستانه صلحی شکننده» قرار دارند، در حالیکه فلسطینیان گرسنه برای دریافت کمکها هجوم میبرند. این روزنامه هشدار داده است که «کوچکترین اشتباه میتواند فاجعهبار باشد».
دیلی تلگراف:
عکسی از دونالد ترامپ هنگام سوار شدن به هواپیمای ریاستجمهوری در مسیر اسرائیل در صفحه اول چاپ شده است. تلگراف همچنین گزارش داده که بریتانیا به دلیل تکیه بیش از حد بر وامهای چین در معرض خطر «دام بدهی پکن» قرار گرفته است.
گاردین:
گروگانهای اسرائیلی آزاد شده توسط حماس به یک پایگاه نظامی منتقل خواهند شد تا با خانوادههای خود دیدار کنند، یا در صورت نیاز، تحت درمان پزشکی قرار گیرند.
دیلی اکسپرس:
«روش نوین و انقلابی تصویربرداری مغزی» که میتواند میزان تشخیص زوال عقل را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
دیلی میل:
با پرواز ترامپ به قاهره برای شرکت در نشست تاریخی درباره غزه، دیلی میل نوشته است: «گروگانها – و جهان – در انتظار روز سرنوشتساز».
تایمز:
آخرین گروگانهای اسرائیلی ساعات پایانی اسارت خود را میگذرانند و حماس آماده آغاز مرحله نخست آزادی آنان طبق توافق آتشبس است.
دیلی استار:
به نوشته دیلی استار، پادشاه چارلز با اهدای سیصد دانه از درختان ملک ویندزور خود به برگزاری مسابقات جهانی کنکر کمک کرده است. تیتر روزنامه میگوید: «پادشاه و فندقکار!»