به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهدی چاروسائی افزود: این تسهیلات با هدف حمایت از ایده‌ها و طرح‌های نوآورانه و اشتغال آفرین جوانان اعطا می‌شود و شرط اصلی بهره‌مندی از این تسهیلات، ایجاد اشتغال پایدار و بیمه کردن جوانان جویای کار است.

او با بیان اینکه ثبت‌نام تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت تصریح کرد: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سایت وزارت ورزش و جوانان، بخش تسهیلات اشتغال‌زایی جوانان، فرم ثبت‌نام را تکمیل و به پست الکترونیک اداره کل طرح‌های ملی و فراگیر به نشانی Tmeshteghal@msy.gov.ir ارسال کنند.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان گفت: این طرح‌ها پس از بررسی و داوری در کمیته راهبردی ستاد و تایید به بانک‌های عامل معرفی و مشمول اعطای وام می‌گردند.