در اقدامی خداپسندانه، مرکز خیرین و نیکوکاری خوزستان بیش از ۷۰۰ جفت کفش، کیف، لباس، لوازم‌التحریر، فرش، بسته‌های غذایی و چند دستگاه کولر را به اهالی روستاهای محروم منطقه کُلوار اهدا کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، این کمک‌ها در راستای حمایت از خانواده‌های نیازمند و ارتقای سطح رفاه در مناطق کم‌برخوردار انجام شده و با استقبال گرم مردم محلی مواجه شد. مرکز خیرین و نیکوکاری خوزستان اعلام کرد که این اقدامات با هدف گسترش عدالت اجتماعی و توجه به محرومان ادامه خواهد داشت.