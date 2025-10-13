پخش زنده
۲۳ دستگاه وسیله نقلیه سرقت شده در اصفهان کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان گفت: طرح کشف انواع وسایل نقلیه سرقت شده به صورت هدفمند و گسترده به ماموران انتظامی در شهرستان اصفهان اعلام و به مدت یک هفته اجرا شد.
احمد نیکبخت افزود: در این خصوص، ماموران پلیس با گشت زنیهای فعال و بررسیهای میدانی خود موفق شدند ۱۷ دستگاه خودرو و ۶ دستگاه موتورسیکلت سرقت شده را کشف کنند.
وی ادامه داد: طرحهای ارتقاء امنیت اجتماعی و امنیت محله محور با هدف دستگیری مخلان نظم و امنیت عمومی و متهمان متواری در محلههای جزم خیز اجرا خواهند شد.