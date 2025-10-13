به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده واحد کابینت سازی برای تقلب در ساخت و نصب کابینت و کمد دیواری به میزان یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان نقده رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی پرونده و ارائه نکردن اسناد و دلایل قانونی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت در حق شاکی خصوصی به پرداخت ۶ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر میزان تخلف محکوم کرد.

نجف زاده گفت: بازرسان اتاق اصناف شهرستان نقده گزارش تخلف را در پی شکایت شاکی خصوصی و در بازرسی از واحد کابینت سازی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.