به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس حوزه هنری خراسان جنوبی در مراسم آغاز این طرح و رونمایی از نماهنگ «مهر حیدر» گفت: در این رویداد در کنار پرداختن به محرومیت‌ها، نقاط قوت و توانمندی‌های محله نیز برجسته می‌شود تا جوانان با تکیه بر این هویت مثبت، بتوانند در مسیر پیشرفت و خودباوری گام بردارند.

مجید کریمیان با بیان اینکه این اقدام بخشی از طرح جامع توانمندسازی فرهنگی در محلات کم‌برخوردار است، افزود: در چارچوب همین طرح، استعداد‌های هنری نوجوانان و جوانان نیز در رشته‌های مختلف شناسایی و با برگزاری کارگاه‌های فرهنگی و هنری آموزش ببینند.



وی تولید نماهنگ «مهر حیدر» را از برنامه‌های رویدادمحله با هنر دانست و گفت: این نماهنگ به عنوان یکی از تولیدات شاخص حوزه هنری، به بازخوانی آیین‌های بومی از جمله روضه‌های خانگی محله موس‌بن‌جعفر و آیین‌هایی که ریشه در سنت‌های مستمر مذهبی و مردمی این محله دارند و بخشی از سرمایه فرهنگی بیرجند محسوب می‌شوند می‌پردازد.

وی افزود: پیش از تولید این اثر ، پژوهش جامعی درباره ویژگی‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی این مناطق انجام گرفته است.