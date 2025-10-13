پخش زنده
مرحله استانی لیگ دانشآموزی «جت» که مخفف جهاد تبیین است، ویژه دانشآموزان مقطع متوسطه همزمان با سراسر کشور در هرمزگان در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: در این دوره بیش از ۱۵ هزار دانشآموز در قالب سههزار گروه در سه مرحله مدرسه، منطقه و استان شرکت کردند که از این شمار ۲۸۰ دانشآموز به مرحله استانی راه یافتند.
محمد میرزاده افزود: از این شمار پنج گروه برتر هر بخش به مرحله کشوری راه مییابند.
وی گفت: مرحله استانی لیگ دانشآموزی جت در دو بخش دختران و پسران تا ۲۲ مهر ادامه دارد.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان افزود: حضور پرشور و آگاهانه دانشآموزان در این لیگ، زمینهساز تربیت نسلی تحلیلگر، باایمان و توانمند در عرصه سواد رسانهای و دفاع از حقیقت باشد.