به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان گفت: در این دوره بیش از ۱۵ هزار دانش‌آموز در قالب سه‌هزار گروه در سه مرحله مدرسه، منطقه و استان شرکت کردند که از این شمار ۲۸۰ دانش‌آموز به مرحله استانی راه یافتند.

محمد میرزاده افزود: از این شمار پنج گروه برتر هر بخش به مرحله کشوری راه می‌یابند.

وی گفت: مرحله استانی لیگ دانش‌آموزی جت در دو بخش دختران و پسران تا ۲۲ مهر ادامه دارد.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان افزود: حضور پرشور و آگاهانه دانش‌آموزان در این لیگ، زمینه‌ساز تربیت نسلی تحلیل‌گر، باایمان و توانمند در عرصه سواد رسانه‌ای و دفاع از حقیقت باشد.