بنیامین فرجی، نماینده ۱۵ ساله تنیس‌روی‌میز کشورمان در مسابقات آسیایی، نفر دوم جهان را شکست داد و دوباره شگفتی‌ساز شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم تنیس روی میز ایران امروز، دوشنبه، ۲۱ مهر در مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات تیمی قهرمانی آسیا به مصاف تیم قدرتمند چین رفت. در بازی اول این مسابقه بنیامین فرجی ستاره ۱۵ساله و نوجوان کشورمان به مصاف لین شیدونگ نفر دوم رنکینگ دنیا رفت و موفق شد ۳ بر ۲ به برتری برسد.

فرجی گیم‌های دوم، سوم و پنجم را برد و گیم‌های اول و چهارم را واگذار کرد تا در نهایت با پیروزی ۳ بر ۲ شگفتی دوباره خلق کند. این پینگ‌پنگ‌باز آینده‌دار کشورمان سال گذشته نیز در همین مسابقات موفق به شکست وانگ چوکین نفر اول جهان و قهرمان المپیک شده بود.