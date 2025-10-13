به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ مراسم سالگرد شهید مجید پازوکی فرمانده تفحص لشکر ٢٧ محمد رسول الله (ص)، جمعه ۲۵ مهر از ساعت ١٨:٣٠ در معراج شهدا واقع در خیابان بهشت، برگزار می‌شود. این مراسم که برای شرکت عموم آزاد خواهد بود، با سخنرانی سردار حسن زاده فرمانده سپاه تهران انجام خواهد شد. گفتنی است شهید مجید پازوکی در سال ۱۳۷۱ با آغاز کار تفحص لشکر ۲۷ محمدرسول الله در منطقه جنوب به جستجوگران نور پیوست تا هر طور شده خانواده‌ای را از چشم انتظاری درآورد. او سال ۱۳۷۹ مسئولیت تفحص در لشکر ۲۷ را بر عهده گرفت و ۱۷ مهر ۱۳۸۰ در منطقه فکه بر اثر انفجار مین برجای مانده از دوران جنگ تحمیلی به شهادت رسید.