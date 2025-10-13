سقوط کارگر در چاه ۱۲ متری خیابان دماوند
کارگر جوانی که به داخل چاهی ۱۲ متری در خیابان دماوند سقوط کرده بود، با اقدام سریع آتشنشانان نجات پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، جلال ملکی در جزئیات بیشتر گفت: ساعت ۱۱:۱۳ دقیقه ظهر امروز حادثه سقوط در چاه در مسیر غرب به شرق خیابان دماوند، بعد از خیابان اتحاد، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله دو ایستگاه آتشنشانی با تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: محل حادثه قطعه زمینی بود که چند کارگر در آن مشغول حفر چند حلقه چاه برای ستونگذاری و بتنریزی ساختمان در حال احداث بودند که ناگهان یکی از کارگران، مردی حدوداً ۲۷ ساله و تبعه ایران که کمکراننده دستگاه حفاری بود، به داخل چاه به عمق حدود ۱۲ متر سقوط کرد و در انتهای چاه گرفتار شد.
ملکی ادامه داد: آتشنشانان پس از حضور در محل، ضمن ایمنسازی محیط، نجاتگر را با تجهیزات مخصوص به داخل چاه فرستادند. این فرد پس از مهار کامل، با احتیاط از چاه خارج و تحویل عوامل اورژانس شد. خوشبختانه فرد حادثهدیده زنده بود، اما از ناحیه پا دچار مصدومیت شده بود. عملیات در ساعت ۱۲:۱۳ دقیقه به پایان رسید.
سخنگوی آتشنشانی تهران هشدار داد: در چنین حوادثی اگر فرد سقوطکرده زنده است و صدایش شنیده میشود، افراد حاضر در محل باید فوراً از دهانه چاه فاصله بگیرند. حضور افراد غیرمتخصص روی دهانه چاه خطر ریزش دیواره، سقوط اجسام و سنگریزهها و در نتیجه تشدید مصدومیت فرد گرفتار شده را به دنبال دارد.
ملکی تأکید کرد: افراد غیرمسئول نباید به دهانه چاه نزدیک شوند، چراکه ممکن است خودشان نیز سقوط کنند یا موجب افتادن وسایل به داخل چاه شوند و حادثه را وخیمتر کنند.