به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، جلال ملکی در جزئیات بیشتر گفت: ساعت ۱۱:۱۳ دقیقه ظهر امروز حادثه سقوط در چاه در مسیر غرب به شرق خیابان دماوند، بعد از خیابان اتحاد، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی با تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: محل حادثه قطعه زمینی بود که چند کارگر در آن مشغول حفر چند حلقه چاه برای ستون‌گذاری و بتن‌ریزی ساختمان در حال احداث بودند که ناگهان یکی از کارگران، مردی حدوداً ۲۷ ساله و تبعه ایران که کمک‌راننده دستگاه حفاری بود، به داخل چاه به عمق حدود ۱۲ متر سقوط کرد و در انتهای چاه گرفتار شد.

ملکی ادامه داد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، ضمن ایمن‌سازی محیط، نجاتگر را با تجهیزات مخصوص به داخل چاه فرستادند. این فرد پس از مهار کامل، با احتیاط از چاه خارج و تحویل عوامل اورژانس شد. خوشبختانه فرد حادثه‌دیده زنده بود، اما از ناحیه پا دچار مصدومیت شده بود. عملیات در ساعت ۱۲:۱۳ دقیقه به پایان رسید.

سخنگوی آتش‌نشانی تهران هشدار داد: در چنین حوادثی اگر فرد سقوط‌کرده زنده است و صدایش شنیده می‌شود، افراد حاضر در محل باید فوراً از دهانه چاه فاصله بگیرند. حضور افراد غیرمتخصص روی دهانه چاه خطر ریزش دیواره، سقوط اجسام و سنگ‌ریزه‌ها و در نتیجه تشدید مصدومیت فرد گرفتار شده را به دنبال دارد.

ملکی تأکید کرد: افراد غیرمسئول نباید به دهانه چاه نزدیک شوند، چراکه ممکن است خودشان نیز سقوط کنند یا موجب افتادن وسایل به داخل چاه شوند و حادثه را وخیم‌تر کنند.