در بسته خبری رو در رو این هفته، با حضور شهردار و فرماندار اسدآباد مشکلات «محله حیدرورند» این شهرستان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، «محله حیدرورند» اسدآباد یکی از محلات قدیمی است که در محدوده بازآفرینی شهری قرار دارد و در چند سال گذشته اهالی این محله به دنبال ساخت معبر و آسفالت هستند که تا کنون موفق نشده‌اند.

فرماندار اسدآباد گفت: دلیل انجام نشدن ساخت معبر و آسفالت در این محله عدم توافق مالکان است که شهرداری موظف است در صورت عدم توافق نسبت به صدور رای ماده ۸ و تملک معبر اقدام و این مشکل را حل کند.

مردم استان همدان برای ارتباط با برنامه رو در رو می توانند مسائل و مشکلات محل زندگی و کار خود را به شماره ایتای ۰۹۱۸۰۸۴۵۰۰۳ ارسال کنند.