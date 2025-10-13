به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در چهارمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری این استان، مشکلات و موانع پیش‌روی چهار شرکت تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای رفع این موانع صادر شد.

عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران در این جلسه مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی را کارشناسی شده و لازم‌الاجرا دانست و تأکید کرد: باید با نگاه مثبت و حمایت از فرصت‌هایی که شرکت‌های تولیدی در سطح استان فراهم می‌کنند، دغدغه سرمایه‌گذاران مرتفع شود.

علی‌اکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در این جلسه با تأکید بر لزوم همراهی دستگاه‌های اجرایی و قضایی گفت: اگر دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام وظایف خود در قبال سرمایه‌گذاران کوتاهی کنند، دستگاه قضایی استان بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، به موضوع ورود کرده و از سرمایه‌گذاران دارای اهلیت حمایت قاطع خواهد داشت.

وی افزود: با برگزاری این جلسات، استان در برابر مشکلات اقتصادی آتی مقاوم شده و فرایند اجرایی واحدهای تولیدی و صنعتی استان تسهیل می‌شود.

دادستان مرکز مازندران همچنین بررسی مشکلات شرکت های ورشکسته تولیدی و همچنین رفع موانع در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری را از جمله موارد مدنظر دستگاه قضایی استان برشمرد.

در این جلسه مشکلات شرکت‌های تولیدی «چالباش کاسپین»، «واحد پرورش ماهیان سردآبی چمستان»، «شرکت کیک و کلوچه اریکه درنا» و «شرکت‌های تولیدکننده آجر سفال» بررسی و برای هر یک راهکارهای مناسب ارائه شد.