پخش زنده
امروز: -
رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی بر حل موانع پیش روی سرمایهگذاران و حمایت از شرکتهای تولیدی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در چهارمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری این استان، مشکلات و موانع پیشروی چهار شرکت تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای رفع این موانع صادر شد.
عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران در این جلسه مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی را کارشناسی شده و لازمالاجرا دانست و تأکید کرد: باید با نگاه مثبت و حمایت از فرصتهایی که شرکتهای تولیدی در سطح استان فراهم میکنند، دغدغه سرمایهگذاران مرتفع شود.
علیاکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در این جلسه با تأکید بر لزوم همراهی دستگاههای اجرایی و قضایی گفت: اگر دستگاههای اجرایی نسبت به انجام وظایف خود در قبال سرمایهگذاران کوتاهی کنند، دستگاه قضایی استان بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، به موضوع ورود کرده و از سرمایهگذاران دارای اهلیت حمایت قاطع خواهد داشت.
وی افزود: با برگزاری این جلسات، استان در برابر مشکلات اقتصادی آتی مقاوم شده و فرایند اجرایی واحدهای تولیدی و صنعتی استان تسهیل میشود.
دادستان مرکز مازندران همچنین بررسی مشکلات شرکت های ورشکسته تولیدی و همچنین رفع موانع در حوزه اقتصاد و سرمایه گذاری را از جمله موارد مدنظر دستگاه قضایی استان برشمرد.
در این جلسه مشکلات شرکتهای تولیدی «چالباش کاسپین»، «واحد پرورش ماهیان سردآبی چمستان»، «شرکت کیک و کلوچه اریکه درنا» و «شرکتهای تولیدکننده آجر سفال» بررسی و برای هر یک راهکارهای مناسب ارائه شد.