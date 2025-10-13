به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت:در زمینه طلاق، حق ملاقات با فرزند برای هر دو طرف زوجین محفوظ است .

حجت الاسلام زارع حسینی افزود: در گذشته این ملاقات‌ ها در محیط‌ های نامناسب برای کودکان، که کلانتری‌ هاست انجام می شد، اما اکنون مراکزی برای ملاقات والدین و فرزندان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در همین راستا، قراردادی با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منعقد شده است تا مربیان تخصصی این کانون در این مراکز مستقر شوند، بنابراین، دیگر ملاقات طفل در فضای کلانتری و نهاد انتظامی صورت نخواهد گرفت.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح زنگ قانون در مدارس افزود: سال گذشته با حضور قاضی ها در مدارس ۶ هزار دانش‌ آموز از آموزش ‌های حقوقی بهره مند شدند.