به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان فلاورجان گفت: در راستای طرح مقابله با قاچاق کالا، مأموران انتظامی این فرماندهی از نگهداری مقادیری انواع کالای قاچاق در یکی از واحد‌های صنفی مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

مرتضی هادیان افزود: مأموران با هماهنگی مرجع قضائی به این واحد صنفی اعزام و در بازرسی از محل موفق شدند، ۱۶ دستگاه موتوربرق، چهار ۴ دستگاه پمپ آب، ۲ عدد تابلوی برق، یک دستگاه اره برقی و یک عدد اسپیکر شارژی قاچاق را کشف کنند.

وی ارزش کالا‌های قاچاق کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این خصوص یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.