معاون وزیر نیرو از آمادگی ساتبا برای تامین تجهیزات مورد نیاز دهیاریها در طرح توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در روستاها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محسن طرزطلب» در نشست آموزشی احداث و توسعه نیروگاههای خورشیدی توسط دهیاریها که در سالن شهید مطهری ساتبا برگزار شد، با تاکید بر آمادگی ساتبا برای تامین تجهیزات مورد نیاز دهیاریها در طرح توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در روستاها، خطاب به نمایندگان دهیاریهای ۳۱ استان کشور گفت: دهیاریها میتوانند با همکاری ساتبا نسبت به اخذ مجوزهای لازم برای ساخت نیروگاهها اقدام کرده تا توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در سطح روستاها به مرحله تحقق برسد و جنبه عملیاتی پیدا کند.
وی از ابلاغ قیمت جدید خرید تضمینی برق در آبان ماه خبر داد و بیان کرد: تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر در روستاها میتوانند علاوه بر بهرهمندی از مدل سرمایهگذاری خرید تضمینی برق با بازگشت سرمایهگذاری اولیه در طی ۳ تا ۴ سال و فروش برق تولیدی به ارزش هر کیلووات ساعت ۳۸۵۰ تومان به ساتبا، با استفاده از مدل عرضه برق تجدیدپذیر در تابلوی برق سبز بورس انرژی، میتوانند هر کیلووات ساعت برق تولیدی را بیش از ۶۰۰۰ تومان به فروش برسانند.
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) افزود: قیمت هر کیلووات برق تجدیدپذیر در بورس انرژی طی ۶ ماهه امسال، به صورت میانگین ۶۶۰۰ تومان بوده است.
وی از مسئولان سازمان دهیاریها و شهرداریهای کشور، برنامه ریزی دقیق برای مشخص شدن منابع مالی و تعیین ظرفیت تخصیصی هر استان را خواستار شد و تصریح کرد: ساتبا متعهد میشود در صورت تقاضای دهیاریها و با تخصیص منابع ریالی درنظر گرفته شده از سوی بانکها به دهیاری ها، تجهیزات مورد نیاز را به صورت متمرکز با قیمت مناسب تامین کند.
رئیس ساتبا با تشریح مزایای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر در روستاها، چشم انداز اجرایی شدن مفاد تفاهمنامه میان ساتبا و سازمان دهیاریها و شهرداریها را عنوان و ابراز امیدواری کرد؛ تا پایان سال حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در سطح روستاهای کشور توسعه یابد که تاثیر شگرفی در حفظ جمعیت روستایی، اشتغال زایی، توسعه پایدار در روستاها میشود و مردم در اقصی نقاط کشور به ارزش سختی تولید برق در کشور بیشتر پی میبرند.
پیش از این تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان شهرداریها و دهیاریها و سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق (ساتبا) برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تا ظرفیت ۳ مگاوات در روستاهای کشور به امضا رسیده بود؛ این تفاهمنامه با حضور مسعود نصرتی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها و محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا در محل سازمان شهرداریها و دهیاریها مبادله شد؛ بر اساس این تفاهمنامه، دهیاریها، شرکتهای تعاونی دهیاریها و اتحادیههای مرتبط میتوانند در احداث نیروگاههای تجدیدپذیر مشارکت کنند؛ این پروژهها در چارچوب مدلهای توسعهای ساتبا و از طریق قراردادهای خرید تضمینی برق به صورت بلندمدت اجرایی خواهند شد.