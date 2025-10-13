پخش زنده
ریشه اصلی دشمنی با ایران، اسلام است و انرژی هستهای، موشک و صنایع نظامی همه بهانه هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در دیدار با مدیران و معاونین صنایع دفاع خراسان گفت: با فراگیر شدن اسلام و دین الهی، آمریکا قدرت خود را در جهان از دست میدهد.
آیتالله سید احمد علمالهدی افزود: امروز دشمنان اسلام و مستکبرین به دنبال این هستند که اسلام را براندازی کنند، چرا که فهمیدند قرن جدید، قرن تمدن و فرهنگ است و قویترین فرهنگ و تمدن متعلق به اسلام است.
وی ادامه داد: توسعه اسلام قائم به نظام اسلامی است و جمهوری اسلامی ایران، نشان اقتدار نظام اسلامی است و صف مقدم مبارزه با استکبار جهانی ما هستیم.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه برتری جنگ امروز با سلاحهای نظامی نیست گفت: برتری بر اساس قدرت فرهنگ و تمدن است، بنابراین با تمام قدرت باید با حفظ خط ایثار و شهادت از نظام اسلامی خود دفاع کنیم و در این راه صنایع دفاعی به عنوان پشتیبان نیروهای مسلح و صف مقدم جبهه هستند.