جانشين فرمانده انتظامی استان لرستان از دستگيری سارق حرفه ای و سابقه دار و کشف ۶۰ فقره سرقت متعدد در ۸ استان کشور به ارزش ۲ هزار ميليارد ريال، در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ "فرهاد ابدال چگنی" اظهار کرد: در پی اشراف اطلاعاتی پليس مبني بر سرقت های متعدد در سطح ۸ استان کشور، پی گيری موضوع بصورت ويژه دردستور کار ماموران پليس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با تشکيل اکيپ های ويژه و با انجام اقدامات اطلاعاتی سارق مورد نظر را شناسايی و در عملياتی ضربتی دستگير کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: فرد دستگير شده، تحت تعقيب مراجع قضائی و انتظامی چندين استان کشور بوده است و در پرونده خود بيش از ۶۰ فقره انواع سرقت را با ارزش مالی نجومی ۲ هزار ميليارد ريال به ثبت رسانده بود.

اين مقام انتظامی تصريح کرد: اين متهم، براي رهايی از چنگ عدالت، دست به اقدامي سخيف و فريبکارانه زد،او با جعل يک گواهی فوت و حتی تهيه قبر و نصب سنگ قبر، تصور می کرد که ديگر هيچ نهادی نمی تواند او را رديابی کند.

جانشين انتظامی لرستان خاطر نشان کرد: در راستای اجرای فرامين امنيتی و مبارزه قاطع با سارقان سازمان‌يافته، پليس آگاهی استان لرستان موفق به شناسايي يکی از متهمان سرقت در سطح کشور شد که به شيوه‌ای باورنکردنی تلاش کرده بود خود را از ديد قانون پنهان کند.

وی با اشاره به تيزبينی و اشرافيت عملياتی کارآگاهان، افزود: با اين حال، هوشياری و تعقيب مستمر کارآگاهان زبده پليس آگاهی، اين توهم را در هم شکست، پس از رصد دقيق اطلاعاتی و پيگيری های ميدانی، مخفيگاه اين متهم شناسايی شد و در يک عمليات ضربتی و منسجم، او در حالي که هنوز در تلاش برای استفاده از هويت جعلی خود بود، دستگير شد.

سرهنگ ابدال چگنی تأکيد کرد: اين دستگيری نشان‌دهنده اين است که پليس لرستان با به‌ روزترين شيوه‌های اطلاعاتی و عملياتی، هرگونه تلاش برای فرار از قانون را ناکام خواهد گذاشت.

وی گفت: امنيت شهروندان خط قرمز پليس است و با سارقان و مخلان نظم و امنيت، با اشد مجازات قانونی برخورد خواهد شد.

جانشين انتظامی استان لرستان افزود: متهم پس از تکميل پرونده تحويل مراجع قضائی شد تا به سوابق متعدد وی در سطح کشور رسيدگی شود.