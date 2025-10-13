پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته ملی کودک ، کودکان و نوجوانان یاسوجی ، طبیت بکر آبشار این شهر را پاکسازی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، همزمان با فرارسیدن هفته ملی کودک، جمعی از کودکان و نوجوانان شهر یاسوج، با مشارکتی خودجوش و نمادین، اقدام به پاکسازی محوطه آبشار این شهر کردند.
این اقدام فرهنگی و زیستمحیطی روز یکشنبه ۲۰ مهرماه با هدف نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست و احترام به موهبتهای طبیعی در نسل آیندهساز کشور انجام شد.
شرکتکنندگان در این برنامه که از اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بودند، با در دست داشتن کیسههای زباله و دستکش، ضمن جمعآوری پسماندهای رها شده در اطراف آبشار، جلوهای زیبا از مسئولیتپذیری اجتماعی و عشق به وطن را به نمایش گذاشتند.