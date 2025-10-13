پخش زنده
امروز: -
چهارمین رویداد ملی «ایران جان، فارس ایران» از ۱۹ تا ۲۵ مهر ماه به میزبانی استان فارس برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این هفته پرداختن به ظرفیتها و چالشهای این استان لولویت نخست شبکههای مختلف رادیو و تلویزیون خواهد بود.
آقای حسین قرایی مدیر کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما با حضور در استودیو شبکه خبر در خصوص چگونگی شکل گیری این رویداد گفت: «ایران جان» یعنی همه ایران در قاب رسانه ملی، من با دو گزاره به صحبتهای خود ادامه میدهم، تبریز هر سال ۱۰۰ میلیون دلار شیرینی و شکلات صادر میکند یا سیستان و بلو چستان به اندازه ۳۰ کشور اروپایی است و سالی ۱۰۰ هزار تن موز تولید میکند، ایران عزیز ما سرشار از این شگفتی هاست، ایران جان به این مقولهها میپردازد، ما ۱۳۰۰ شهر و ۴۰ هزار روستا داریم که ظرفیت هایشان ضریب پیدا نکرده، «ایران جان» به دنبال ضریب دادن به ظرفیتهای ایران عزیز است که تا به حال دیده نشدهاند، این ظرفیتها به موضوعات فرهنگی، اقتصادی، گردشگری و پیرو آن به مطالبات مردم در حوزههای مختلف میپردازد.
مدیر کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما در باره دستاوردهای این رویداد ملی گفت: در یکی از این شهرستانها که بودم، بینندهای به من گفت که دختر کوچک من که این رویداد را در تلویزیون دیده بود «اصفهان ایران» از من میپرسید پس کی به استان ما هم میآیند، به نظر من مردم تحقیقا و با توجه به نظرسنجی که مرکز تحقیقات ارائه میدهد، مردم این رویداد را دنبال میکنند، و در سامانه ۱۶۲ هم که در روز حدود ۷ هزار تماس به صورتهای مختلف تلفنی و پیامگیر داریم مردم مطالبه میکنند که کی به استان و شهرهای ما میآیید و چرا فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی و هنری منطقه ما را ... ضریب نمیدهید، که ان شاالله این نقشه راه محکم و استوار به جلو خواهد رفت؛ البته این را هم باید اضافه کنم که محوریت این جریان با معاونت استانها است که به حمدالله چالاک رو به جلو ادامه میدهند.
وی درباره ظرفیتهای فرهنگی فارس گفت: باید به ظرفیتهای مختلفی همچون شاعران و نویسندگان این خطه پرداخت در حوزه سرود خود شیراز کارهایش بسیار قابل توجه و اعتنااست، در حوزه شب شعر عاشورایی که مردمی هم هست استان فارس از پیشروان است، و به این حوزه هم ضریب میدهند، یا در حوزه داستان و رمان شخصیتی داریم به نام اکبر صحرایی که در رویداد ایران جان، فارس ایران به ایشان هم پرداخته خواهد شد.
قرایی درپایان در خصوص بازخوردهای مخاطبان هم گفت: سامانه ۱۶۲ شنونده صحبتهای مخاطبان خواهد بود و ما سامانه ۱۶۲ را برای فردا مختص استانها قرار دادیم معاون محترم استانها و مدیران عزیزی که در این معاونت هستند پاسخگوی نقدها، سوالات و. .. خواهند بود و جوابگو هستند.