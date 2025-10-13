پخش زنده
رئیس جمهور گفت: ما در ایران قصد زور گفتن به کسی را نداریم، اما زیر بار زور هم نمیرویم و در مقابل قلدری سر فرود نمیآوریم؛ چشم به خاک کسی نداریم، اما چشمی را که به ایران طمع کند نیز با همر اهی، همدلی و همافزایی کور خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود پزشکیان صبح امروز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴، در نشستی با استانداران سراسر کشور که به منظور مرور اقدامات انجام شده برای اجرای «برنامه مدیریت محله محور» برگزار شده بود، اولین نکته مدنظر خود در این رابطه را کیفیت نگاه مسئولان و مدیران اجرای طرح دانست و در توضیح آن اظهار داشت: آن چیزی را میتوانیم دنبال و اجرا کنیم که میبینیم؛ اگر نگاه ما به سند چشماندازی باشد که هدف آن قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در جایگاه اول منطقه و الهامبخش بودن آن است، میتوانیم به چنین جایگاهی برسیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه وقتی نگاه ما به اهداف سند چشمانداز باشد، اولین گام این است که ببینیم برای رسیدن به این هدف چه باید کرد؟ افزود: اجرای طرح مدیریت محلهمحوری، به منظور بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای مردمی و مشارکت دادن جدی آنها در اداره کشور دنبال میشود. در این مدل مدیریت میتوان اهداف را خیلی روانتر و موثرتر دنبال و محقق کرد.
پزشکیان تلاش برای مدیریت ناترازیهای انرژی و نیرو، به ویژه در آستانه فرارسیدن فصل سرما را از جمله اهدافی دانست که از مسیر مدیریت محلهمحور میتوان به شکلی موثرتر آن را دنبال کرد و گفت: اگر بتوانیم تنها ۱۰ درصد مصرف انرژی کشور را کاهش دهیم، معادل ۸۰۰ هزار بشکه نفت صرفهجویی خواهد شد. این هدف با صدور بخشنامه و دستور قابل تحقق نیست، بلکه باید از طریق راهکارهایی مثل همین مدل مدیریت محلهمحوری و قانعسازی به دنبال محقق شدن آن بود.
رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از نخبگان و متخصصان عرصههای مختلف در مدل مدیریت محلهمحور تصریح کرد: نکته مهم دیگر در این زمینه، شمولیت عام نگاه مدیران دولتی در پیشبرد اهداف این طرح است؛ در حال حاضر دستگاهها، سازمانها و تشکلهای مختلفی در زمینه رسیدگی به مشکلات مردم مشغول تلاش هستند که هر کدام از آنها یک جمعیت هدف مشخص دارند، اما شما استانداران به عنوان نمایندگان دولت و متولیان اصلی امور هر استان و مردم آن، باید به دنبال رسیدگی به مطالبات و رفع مشکلات همه مردم بدون هیچ استثنایی و کاملا بر مبنای عدالت باشید.
پزشکیان با اشاره به اینکه مردم باید اطمینان یابند که مسئولان اجرایی تحت هر شرایطی به تامین نیازها و رفع مشکلات آنها توجه دارند، خاطرنشان کرد: اگر مردم ببینند که ما به دنبال رفع دغدغههای آنها هستیم، آنها نیز تمام ظرفیت و توان خود را برای کمک به ما به میدان میآورند. هدف اصلی ما از طرح مدیریت محلهمحوری، جلب مشارکت موثر و جدی مردم در اداره امور است.
رئیس جمهور اضافه کرد: وقتی مردم ببینند که مسئولان با همه توان به دنبال خدمتگزاری خالصانه به آنها هستند، تنشهای اجتماعی و نارضایتیها نیز کاهش مییابد؛ به شرط آنکه مردم را به خودی و غیرخودی تقسیم نکنیم و اجرای عدالت را در حق همه آنها دنبال کنیم. اینکه اجرای عدالت را شعار محوری فعالیت دولت چهاردهم اعلام کردیم، برای این نبود که بر مبنای این شعار باز هم دستهبندی و دعوا به راه بیندازیم، بلکه این شعار را مطرح کردیم تا حول آن وفاق کرده و دعوا و اختلاف را خاتمه دهیم؛ براساس فرهنگ قرآنی حتی شناعت قولی نباید باعث فروگذاردن منش و خدمتگزاری عادلانه ما شود.
پزشکیان در ادامه سخنانش با تاکید بر اهمیت به اشتراک گذاشتن تجربیات موفق در زمینه مدیریت محلهمحور اظهار داشت: ما برای حل مشکلات مردم مسئولیت پذیرفتهایم و وقتی مردم ببینند که ما دغدغه آنها را دغدغه خود میدانیم، همانگونه که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه پای نظام و کشور ایستادند، باز هم از ما پشتیبانی خواهند کرد؛ در جهانی که قلدران به دنبال زور گفتن به بقیه هستند، فقط تکیه بر مردم است که به ما قوت و توان ایستادن در برابر زیادهخواهیها را میدهد.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به تلاشها و اقدامات دولت برای سامان دادن به ناترازیها به خصوص در زمینه انرژی و نیرو افزود: اقدامات خوبی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی شده و ذخایر سوخت نیروگاهها نیز نسبت به سال گذشته در وضعیت بسیار مناسبتری قرار دارد، با این وصف موظف هستیم برای به حداقل رساندن ناترازیها و جلوگیری از قطع برق و گاز بخش تولید، همه تلاش خود را به کار بگیریم؛ مدیریت محلهمحور یکی از مناسبترین بسترها برای همراه کردن عامه مردم با سیاستهای مدیریت مصرف بهینه است.
پزشکیان در بخش پایانی سخنانش از وزیر کشور خواست تا نشستی با حضور استانداران استانهای مرزی برای مدیریت تعاملات مرزی با همسایگان برگزار شود و تصریح کرد: کشوری مثل ایران با ۱۶ همسایه را نمیتوان به این راحتیها تحریم کرد. اگر تعاملات خود با همسایگان را به خوبی مدیریت کنیم، میتوان به خوبی بر فشارها غلبه کرد. ما در ایران قصد زور گفتن به کسی را نداریم، اما زیر بار زور هم نمیرویم و در مقابل قلدری سر فرود نمیآوریم؛ چشم به خاک کسی نداریم، اما چشمی را که به ایران طمع کند نیز با همر اهی، همدلی و همافزایی کور خواهیم کرد.
در ابتدای این نشست وزیر کشور با برشمردن برخی رویکردهای دولت چهاردهم از جمله پرهیز از امنیتی کردن پدیدههای اجتماعی و حتی اجتماعی کردن پدیدههای امنیتی، ایجاد فرصت برابر برای فعالیت همه احزاب و مردم، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در همه کشور، تلاش برای ایجاد انسجام در مدیریت شهری، کمک به تسهیل سرمایهگذاری در استانها، کمک به احیای واحدهای تولیدی راکد و نیز اجرای دقیق برنامه مدیریت محلهمحور گفت: قطعا سیاست اداره متمرکز امور به خصوص در کشوری به پهناوری و تنوع قومیتی ایران جوابگو نیست و بهترین راه تقسیم کار در سطح استانها تا محلات است.
همچنین استانداران یزد، قم، البرز، خراسان جنوبی، اردبیل، فارس، لرستان، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی و همدان نیز در سخنانی به تشریح اقدامات صورت گرفته برای اجرای برنامه مدیریت محلهمحوری پرداختند.