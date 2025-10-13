رئیس جمهور در پیامی درگذشت استاد فرهیخته عرصه سلامت و قرآن‌پژوه برجسته کشورمان، مرحوم محمود روحانی را به جامعه علمی و فرهنگی، شاگردان، دوست‌داران و خاندان مکرم، به خصوص همسر گرامی‌شان، سرکار خانم افسانه شریعتی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت محمود روحانی تصریح کرد: این چهره ماندگار سلامت کشور، در زمره اندیشمندانی بود که سالیان متمادی از عمر شریف خود را خالصانه وقف خدمت در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، علمی و پزشکی نمود و در زمینه تبیین معارف دینی و قرآنی نیز با انجام خدمات ارزشمند، پیوندی نیکو میان علم و ایمان برقرار ساخت و آثار ماندگاری از خود برجا گذاشت.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله وانا الیه راجعون

درگذشت استاد فرهیخته عرصه سلامت و قرآن‌پژوه برجسته کشورمان، مرحوم دکتر محمود روحانی را به جامعه علمی و فرهنگی، شاگردان، دوست‌داران و خاندان مکرم، به خصوص همسر گرامی‌شان، سرکار خانم افسانه شریعتی تسلیت عرض می‌کنم.

این چهره ماندگار سلامت کشور، در زمره اندیشمندانی بود که سالیان متمادی از عمر شریف خود را خالصانه وقف خدمت در عرصه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، علمی و پزشکی نمود و در زمینه تبیین معارف دینی و قرآنی نیز با انجام خدمات ارزشمند، پیوندی نیکو میان علم و ایمان برقرار ساخت و آثار ماندگاری از خود برجا گذاشت.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی و هم‌نشینی با صالحان و برای عموم بازماندگان معزز ایشان صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهور اسلامی ایران