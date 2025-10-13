هشت دستگاه یخچال و ژنراتور قاچاق به ارزش ۱۴ میلیارد ریال در بازرسی مأموران انتظامی از سه دستگاه کامیون کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: ماموران انتظامی ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی و ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی این شهرستان هنگام بررسی خودرو‌های عبوری به سه دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی بیشتر آنها را به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.

شکرالله پورخاقان افزود: از این کامیون‌ها تعداد ۶ دستگاه یخچال فریزر و ۲ دستگاه ژنراتور خارجی قاچاق که مدارک قانونی و معتبر گمرکی نداشتند، کشف شد.

وی ارزش کالا‌های قاچاق کشف شده را ۱۴ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این خصص، سه متهم با تشکیل پرونده برای اجرای مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.