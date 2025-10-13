مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام گفت: یاد و نام ۴۰۰ شهید ایل خزل در ایلام گرامی داشته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «محمد رحیمی» مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام گفت: امسال برای پنجمین بار، یادواره ۴۰۰ شهید ایل خزل در ایلام برگزار می شود.

وی افزود: انتظار داریم همه دستگاه‌های اجرایی استان برای باشکوه برگزار شدن این یادواره، همکاری و حمایت لازم را داشته باشند.

رحیمی مطرح کرد: مقدمات کار یادواره شهدای ایل خزل آغاز شده و به زودی جلسات هماهنگی با دیگر دستگاه‌ها و سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام برگزار خواهد شد.

این یادواره فرصتی ارزشمند برای پاسداشت فداکاری‌های شهیدان ایل خزل و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان ایلام است.