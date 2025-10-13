نماینده ولی فقیه در استان یزد: تربیت کودکان متفکر و اهل اندیشه از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و تفکر در امور به کودکان تعلیم داده شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت الله محمدرضا ناصری در دیدار با مدیر و کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: آشنایی کودکان با هویت الهی خود سبب می‌شود که به خدا اتکا کرده، در مسیر خوبی‌ها قرار گیرند و از بدی‌ها گریزان باشند.

وی بر لزوم تربیت کودکان متفکر و اهل اندیشه تأکید کرد و خواستار آن شد که تفکر در امور به کودکان تعلیم داده شود.

امام جمعه یزد با تأکید بر لزوم ایجاد و تقویت عشق و محبت به خدا در دل کودکان معصوم، هشدار داد که دشمن با این هویت الهی مخالف است و برای مقابله با آن برنامه‌ریزی جدی دارد.

آیت الله ناصری کودکان را بندگان خوب و معصوم خدا خواند و اظهار داشت: لازم است فعالیت درستی در راستای تربیت و پرورش آنان صورت گیرد.

وی وظیفه معلم و استاد را مشابه رسالت انبیا دانست و تأکید کرد که معلمان باید مسیر درست و خوبی‌ها را به دانش‌آموزان خود نشان دهند.

نماینده ولی فقیه در استان یزد افزود: برای اینکه بتوانیم به وظیفه خود عمل کنیم، باید در مرحله اول، توحید و خداشناسی را به بچه‌ها یاد بدهیم تا دانش‌آموزان با خدای خود آشنا شوند.