دو دستگاه اتوبوس حامل زندانیان فلسطینی آزاد شده از زندان‌های رژیم صهیونیستی روز دوشنبه به عنوان بخشی از توافق آتش بس وارد رام الله و با استقبال هزاران فلسطینی روبرو شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از رویترز، پس از آزادی ۲۰ گروگان زنده اسرائیلی، اسرائیل ۲۵۰ فلسطینی را که دوره‌های طولانی حبس را در زندان‌های اسرائیل می‌گذراندند، و ۱۷۰۰ تن دیگر را که طی جنگ در غزه بازداشت شده بودند، آزاد کرد.

زندانیان و بازداشت شدگان فلسطینی که اسرائیل در چارچوب توافق آنها را آزاد کرد، وارد نوار غزه و منطقه اشغالی کرانه باختری شدند. سر بعضی از آنها تراشیده شده بود و بعضی بسیار لاغر به نظر می‌رسیدند.

آزادی گروگان‌ها و زندانیان فلسطینی بخش محوری مرحله اول توافق غزه بود که هفته گذشته در شرم الشیخ مصر نهایی شد. اجلاس روز دوشنبه با هدف فراهم کرد شرایط برقراری صلح پایدار در غزه نیز در همین مکان برگزار خواهد شد.