بیش از ۶ هزار متر زمین خواری به ارزش هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال در شهرستان لنجان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی استان گفت: پس از کسب خبر مبنی بر دخل و تصرف غیر مجاز در بخشی از اراضی ملی شهرستان لنجان، موضوع برای بررسی در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

حمید علینقیان پور افزود:با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، فردی به صورت غیر مجاز اقدام به دخل و تصرف در ۶ هزار و ۳۹۰ متر مربع از اراضی ملی این شهرستان کرده که با هماهنگی قضایی نسبت به رفع تصرف زمین‌ها و برگرداندن به وضعیت قبلی اقدام شد.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی زمین خواری کشف شده را هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: پس از تشکیل پرونده، متهم برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.