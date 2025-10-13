وزیر راه و شهرسازی از دستیابی به توافق برای ترانزیت ۱۵ میلیون تن کالا در نشست سه‌جانبه ایران، آذربایجان و روسیه خبر داد و گفت: نقشه راه برای تحقق این هدف به زودی تدوین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما «فرزانه صادق» در ارتباط زنده تصویری با خبر ۱۴ سیما در تشریح جزئیات نشست سه‌جانبه امروز روسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان و معاون نخست‌وزیر روسیه، «حصول به میزان ترانزیت ۱۵ میلیون تن بار» را مهم‌ترین موضوع توافق‌شده در این جلسه عنوان کرد.

وی با بیان اینکه «این موضوع بسیار اهمیت دارد»، اظهار داشت: بر آن شدیم که نقشه راه چگونگی رسیدن به این هدف، هر چه سریع‌تر تهیه و اجرایی شود.وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پروژه ریلی رشت-آستارا گفت: «با پیشرفتی که در تملک اراضی این پروژه داریم، قطعاً ریلی که در مسیر رشت-آستارا کشیده خواهد شد، تحقق این مهم (ترانزیت ۱۵ میلیون تنی) را تسریع خواهد کرد.»

خانم صادق به موضوعات دیگر مورد بررسی در این نشست نیز اشاره و خاطرنشان کرد: «نکته مهم دیگر، موضوع گمرکات بود. بسیاری از اتفاقات در حوزه ترانزیت، صرفاً به زیرساخت‌ها ارتباط ندارد و فرآیندهای اداری و گمرکی در تسهیل ترانزیت اثرگذار است.

وی افزود: در این خصوص گزارش‌هایی درباره دیجیتالی‌کردن فرآیندها و دسترسی هر سه کشور به یک سامانه مشترک مورد تایید قرار گرفتوزیر راه و شهرسازی «انرژی» را از دیگر محورهای مورد بحث در این نشست عنوان کرد و گفت: درباره کریدورهای انتقال انرژی برق و گاز نیز صحبت‌هایی انجام شد.

«فرزانه صادق» در پایان با اشاره به جمع‌بندی این جلسه سه‌جانبه، تصریح کرد: «هم در حوزه حمل‌ونقل و شقوق مختلف آن شامل ریلی، جاده‌ای و بندری - با توجه به موقعیت هر سه کشور در پیرامون دریای خزر - و هم در خصوص گمرکات و تسهیل فرآیندها و هم موضوع انرژی، تفاهم‌های لازم انجام گرفت.