وزیر جهاد کشاورزی گفت: ایران میتواند به قطب تامین غذای کشورهای منطقه تبدیل شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، غلامرضا نوری در آیین گشایش بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران ۱۴۰۴ گفت: با توجه به دسترسی کشور به آبهای آزاد از سمت جنوب و کریدورهای شرق به غرب و همچنین ظرفیت تولیدکنندگان، جمهوری اسلامی ایران میتواند به مرکز تامین غذا در بین کشورهای منطقه تبدیل شود.
وی با بیان این که صنعت دام و طیور کشور از نظر کیفیت و بهرهوری جزو چند کشور برتر دنیا است، افزود: پرورش گاو شیری در کشور ما از نظر بهرهوری کیفیت و رکورد تولید بعد از ایالات متحده در رتبه دوم جهان قرار دارد.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که پیشرفت کشور در صنعت دام و طیور با همت تولیدکنندگان و متخصصان در حوزههای علمی پژوهشی و آموزشی، به دست آمده است، گفت: ارزش صنعت تولید طیور در کشور معادل ۱۵ میلیارد دلار برآورد میشود.
غلامرضا نوری سپس خطاب به نماینده سازمان فائو در ایران، انعکاس ظرفیتها و توانمندیهای ایران در حوزه کشاورزی به سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد را خواستار شد و افزود: ظرفیتهای تولیدکنندگان مانند واحدهای مختلف مرغداری، صنایع خوراک دام و طیور و آبزیان، صنایع روغن کشی و صنایع آرد سازی و همچنین موقعیت کشور ما از نظر دسترسی به آبهای آزاد از سمت جنوب و دریاچه بزرگ بین المللی خزر در شمال و کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب که به زودی همه اینها تکمیل میشوند، یک فرصت خوبی رو ایجاد کرده است و جمهوری اسلامی ایران میتواند به هاب تامین غذا در بین کشورهای منطقه تبدیل شود.
نوری در ادامه با اشاره به ماموریت وزارت جهاد کشاورزی در تامین امنیت غذایی، از همت و تللاش تولیدکنندگان بخش کشاورزی قدردانی کرد و گفت: با هدف تداوم و پایداری تولید، حمایت از تولید و تولید کننده اولویت همه سیاست گذاریها و برنامه ریزیها در وزارت جهاد کشاورزی است.
وی با تاکید بر این که کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت میکنند باید با قیمت مصوب به دست مصرف کننده برسند، افزود: در جهت حمایت از تولید، سیاست واردات و تامین نهادهها و مواد اولیه مصرفی تولیدکنندگان در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.
در این مراسم، سند همکاری میان معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی و انجمن صنایع خوراک دام با حضور وزیر جهاد کشاورزی امضا شد. رونمایی از کتاب بازار دام ایران ۲۰۲۵ نیز از دیگر برنامههای مراسم گشایش ۲۴ اُمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران ۱۴۰۴ بود.