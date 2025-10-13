پخش زنده
سقوط خودروی سواری سمند به درون پلی در جاده نیریز به سیرجان، یک کشته برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلالاحمر نیریز گفت: گزارشی مبنیبر سقوط خودرو سمند به درون پل در کیلومتر ۶۵ جاده نیریز _ سیرجان به هلالاحمر اعلام شد.
او افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلالاحمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.
عبادی ادامه داد: در این حادثه مرد ۳۶ ساله ای جان خود را از دست داده بود که نجاتگران پس از ارزیابی و ایمنسازی، به تثبیت صحنه و رهاسازی با ست هیدرولیک اقدام کردند و سپس جان باخته را به عوامل انتظامی تحویل دادند.