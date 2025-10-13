سقوط خودروی سواری سمند به درون پلی در جاده نی‌ریز به سیرجان، یک کشته برجای گذاشت.

سقوط خودرو به درون پل یک نفر را به کام مرگ کشاند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس جمعیت هلال‌احمر نی‌ریز گفت: گزارشی مبنی‌بر سقوط خودرو سمند به درون پل در کیلومتر ۶۵ جاده نی‌ریز _ سیرجان به هلال‌احمر اعلام شد.

او افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلال‌احمر با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

عبادی ادامه داد: در این حادثه مرد ۳۶ ساله ای جان خود را از دست داده بود که نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن‌سازی، به تثبیت صحنه و رهاسازی با ست هیدرولیک اقدام کردند و سپس جان باخته را به عوامل انتظامی تحویل دادند.