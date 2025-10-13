۱۶ بازیکن در سومین اردوی تیم هندبال پسران زیر ۱۷ سال اعزامی به مسابقات جهانی مراکش، به خط می‌شوند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین اردوی تیم هندبال نوجوانان پسر (زیر ۱۷ سال) اعزامی به مسابقات جهانی مراکش، ۲۲ تا ۳۰ مهر به میزبانی استان تهران برگزار می‌شود.

شهرداد برخورداری، امیرحسین ثمربخش، محسن هادی زاده، مهدی مرادیان، محمدپویا پروهان، ابوالفضل صدقی، مهیار مولوی، محمدصادق آقا محمدی، فرشاد نوروزپور، امیرعلی محقق، علی غیور، محمدرضا همتی، مهرشاد منصوری، محمدحسین حق ستان، حسین خجسته و فرزاد مسیبی ۱۶ بازیکن دعوت شده به این اردو هستند.

یعقوب پیری (سرپرست)، محسن طاهری (سرمربی)، علی ربیع دولت‌آبادی (مربی) و مهدی قربانی (ماسور) کادر فنی تیم نوجوانان پسر زیر ۱۷ سال اعزامی به مسابقات جهانی را تشکیل می‌دهند.

نخستین دوره مسابقات هندبال زیر ۱۷ سال قهرمانی جهان ۳ تا ۱۰ آبان به میزبانی مراکش برگزار می‌شود. تیم هندبال کشورمان به عنوان قهرمان آسیا، در گروه C این رقابت‌ها با آلمان، آرژانتین و پورتوریکو همگروه است.